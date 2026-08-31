Οι φωτογραφίες από το 2014 και το ξέσπασμα της Ρούλας Κορομηλά στα social media.

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε το βράδυ της Κυριακής 30 Αυγούστου, η Ρούλα Κορομηλά, δημοσιεύοντας δύο προσωπικές της φωτογραφίες από το παρελθόν.

Η γνωστή παρουσιάστρια, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες τις από το 2014, συνοδεύοντάς τες με ένα μακροσκελές κείμενο.

Πιο συγκεκριμένα, η Ρούλα Κορομηλά, στη συνοδευτική λεζάντα φαίνεται να απαντά με το δικό της τρόπο σε όσους χρήστες των social media σχολιάζουν αρνητικά, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας, ώστε ο κάθε ένας να εκφράζεται με τον τρόπο που επιθυμεί.

Όπως εξηγεί κάθε φωτογραφία έχει τη δική της αξία, τονίζοντας ότι η ίδια επιλέγει να εκφράζεται μέσω αυτών, χωρίς να έχει την ανάγκη να δικαιολογείται.

Στη σχετική λεζάντα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το πριν, 2014, το τώρα και το μετά είναι απλώς στιγμές στο χρόνο που δεν χρειάζονται κανένα «γιατί». Κάθε φωτογραφία, έχει τη δική της αυτόνομη αξία. Την αλήθεια της στιγμής. Μπορείτε και εσείς αν θέλετε να ανεβάζετε ό,τι σας εκφράζει χωρίς παρεμβάσεις, κρίσεις ή την ανάγκη να δικαιολογείστε.

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Κάθε φωτό είτε από το πριν, το τώρα, κρύβει μια στιγμή που δεν θα γυρίσει πίσω και που ο χρόνος δεν μπορεί να την σβήσει. Δεν μοιράζεται με λέξεις και δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Δικό μου το προφίλ. Δικοί μου οι κανόνες δικο μου κ το block στους «κριτές» της κακίας ώρας. Για τους υπόλοιπους δωρεάν εισιτήριο αγάπης. Μακιγιάζ @larou1.

Σας προτείνω να μην επιτρέπεται σε κανένα, καμία να περιορίζει την έκφραση σας: ανεβάστε ό,τι γουστάρετε γιατί η αυθεντικότητα σας δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός.

Η αυθεντικότητα σας είναι η δύναμη μας/σας και δεν χωράει σε κανόνες».

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