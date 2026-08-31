Τι προβλέπει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στη Βουλή πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και κάλεσε τα προοδευτικά κόμματα να την υπερψηφίσουν.

Η Κουμουνδούρου επισημαίνει πως πρόκειται για «πλήρως επεξεργασμένη» παρέμβαση, με την οποία, συμπληρώνει:

- Καταργούμε τον πτωχευτικό νόμο της Ν.Δ.

- Επαναφέρουμε τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

- Θεσπίζουμε αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης. Οι πιστωτές απαντούν εντός 15 ημερών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Ρυθμίζουμε τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

- Προβλέπουμε αποπληρωμή έως 25 χρόνια, με χαμηλό επιτόκιο.

- Ενεργοποιούμε αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία, όταν αποτυγχάνει η εξωδικαστική διαδικασία.

Η μεγάλη αλλαγή, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφορά στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Θα μπορεί να αγοράζει «κόκκινα» δάνεια από τα funds και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. «Ένα δάνειο που αγοράστηκε στο 10% ή στο 20% της αξίας του δεν μπορεί να απαιτείται στο 100%. Μέρος αυτής της διαφοράς πρέπει να επιστρέφει στον οφειλέτη με πραγματικό “κούρεμα”», συμπληρώνει η Κουμουνδούρου.

Δούρου: Ωρολογιακή βόμβα η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους

«Η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας, με αποκλειστική ευθύνη της Δεξιάς. Είναι η θηλιά που μπαίνει σε τουλάχιστον τέσσερα από δέκα νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις και στις βασικές τους ανάγκες. Όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν, αφού απέναντι τους έχουν την κυβέρνηση που ιεραρχεί τα υπερκέρδη των servicers και των funds και όχι των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε τα προοδευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την πρόταση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν ό,τι λείπει από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη: Να τα βάλει με τους servicers και τα funds και να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα πρόσωπα», επεσήμανε η Ρένα Δούρου και κατέληξε λέγοντας: «Είναι μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη και επιμένουμε, απλά, καθαρά Αριστερά».

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Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος.