Το μοιραίο περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής σε ξενοδοχείο των Χανίων.

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους το μεσημέρι της Δευτέρας (31/08) οι πέντε συλληφθέντες για τον θάνατο της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, οι συλληφθέντες είναι οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσώστρια που βρισκόταν στον χώρο καθώς και οι γονείς της 11χρονης. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι η έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, με την προανάκριση να είναι σε εξέλιξη.

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (30/08), όταν κάτω από συνθήκες που ακόμη είναι υπό διερεύνηση η 11χρονη ανασύρθηκε από την πισίνα χωρίς τις αισθήσεις της. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Φως ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Από την πλευρά του, το ξενοδοχείο αναφέρει ότι η 11χρονη κατέρρευσε και βρέθηκε μπρούμυτα σε κομμάτι της πισίνας όπου το βάθος δεν ξεπερνάει τα 40 εκατοστά.

Σημειώνεται δε, ότι η οικογένεια της 11χρονης δεν έχει κινηθεί νομικά εναντίον του ξενοδοχείου.