Μικρές αναμένονται και οι αλλαγές μετά τη ΔΕΘ - Κρίσιμες οι μετρήσεις τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.

Δεν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα για το πολιτικό σύστημα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς οι πρώτες μετρήσεις των δημοσκοπήσεων στο παρασκήνιο δείχνουν πως το πολιτικό σκηνικό δεν αλλάζει: Η κυβέρνηση παρά το εντυπωσιακό «ντεμαράζ» παραγωγής θετικών ειδήσεων και παροχολογίας δεν ξεπερνά σε καμία μέτρηση το ποσοστό των ευρωεκλογών, ενώ και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται καθηλωμένο ελάχιστα πάνω από το 10%. Την ίδια στιγμή η ΕΛΑΣ, παρότι είχε ...προαναγγελθεί από το καλοκαίρι ότι το φθινόπωρο θα μείνει καθηλωμένη εμφανίζεται ως το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανατροπή του πολιτικού σκηνικού συμβάλλοντας στην επαναφορά ενός -έστω και ισχνού- δικομματισμού.

Η πλειοψηφία των πολιτών δείχνει να αποστρέφεται την πολιτική, ενώ η όλη κατάσταση δείχνει να είναι εντελώς «χύμα», χωρίς να δημιουργείται κλίμα στήριξης του Μητσοτάκη, ούτε να συγκροτείται ένα αντικυβερνητικό μέτωπο.

Οι εκτιμήσεις στο Μαξίμου πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, όπως είναι σε θέση να γνωρίζουν τα «Παιχνίδια Εξουσίας», ήταν πως η ΝΔ θα μπορούσε με μια καλή προεκλογική εκστρατεία διαρκείας να φτάσει το ποσοστό των ευρωεκλογών και να επιχειρήσει να γράψει μπροστά το «3» ώστε να έχει ελπίδες για μια μικρή άνοδο σε δεύτερες εκλογές με τον διεμβολισμό του ΠΑΣΟΚ.

Για την ΕΛΑΣ η εκτίμηση ήταν ότι θα κινηθεί μεταξύ 17% και 19%, με μικρές πιθανότητες να γράψει μπροστά «2» και για το ΠΑΣΟΚ ότι ενδέχεται να φτάσει λίγο πάνω από το 10%. Το ενδιαφέρον είναι πως οι εκτιμήσεις στο Μαξίμου είναι πως το κόμμα που θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να φτάσει και το 5%, τη στιγμή που κάποιοι μιλούν ακόμα και για υψηλότερο ποσοστό.

Υπενθυμίζουμε πως το Μαξίμου αρχικά ήταν κατηγορηματικό πως ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα έκανε κόμμα, ενώ εν συνεχεία υποστήριζε κατά το σειρά πως θα κάνει κόμμα αλλά δεν θα πιάσει το 3%, μετά πως θα μπει στη Βουλή αλλά δεν θα θίξει τη ΝΔ, αργότερα πως αν κάποιο πρόβλημα δημιουργήσει θα είναι η μη επιστροφή κάποιων αναποφάσιστων κοκ.

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Είναι όμως σαφές πως το νέο σκηνικό δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα, ενώ κοινή είναι και η πεποίθηση πως ούτε στη ΔΕΘ θα διαμορφωθούν οι νέες τάσεις. Η ΝΔ έχει κρυφό στόχο να γράψει "3" μπροστά από το ποσοστό της ή τουλάχιστον να μην πέσει κάτω από το 28,32% των ευρωεκλογών. Ο Αλέξης Τσίπρας να γράψει η ΕΛΑΣ μπροστά από το ποσοστό της τον αριθμό "2", ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμως να αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα κατ΄ ουσίαν όμως να περάσει την ΕΛΑΣ και να είναι δεύτερο κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς να εκτιμά ότι το κόμμα που θα ιδρύσει μπορεί να εκπορθήσει το ΠΑΣΟΚ από την τρίτη θέση.