Διακοπές τον Σεπτέμβριο σε ένα από τα πιο γοητευτικά νησιά των Κυκλάδων.

Ο Σεπτέμβριο αποτελεί την ιδανική περίοδο για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα, όταν ακόμη οι θερμοκρασίες παραμένουν φιλικές και το φθινόπωρο δεν έχει «δείξει το πρόσωπό του». Ο μαζικός τουρισμός μειώνεται σταδιακά και οι παραλίες σε κάθε νησί της Ελλάδας, γίνονται ακόμη πιο γοητευτικές.

Ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχωρίζουν είναι και η Σύρος, ένας τόπος με πλούσια ιστορία, έντονα κυκλαδίτικο τοπίο και πλούσια πολιτιστική και αρχιτεκτονική ταυτότητα.

Η Ερμούπολη, η Άνω Σύρος, τα ιστορικά κτίρια, η γαστρονομία και οι παραθαλάσσιοι οικισμοί συνθέτουν έναν προορισμό με αρκετές διαφορετικές επιλογές.

Σύρος – Η «αρχόντισσα» των Κυκλάδων

Η πρώτη εικόνα της Σύρου μπορεί να «κλέψει» την καρδιά των επισκεπτών, και όσοι έχουν βρεθεί στο νησί ανυπομονούν να επιστρέψουν ακόμη και για ένα Σαββατοκύριακο.

Στο κέντρο του βρίσκεται η Ερμούπολη, η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, μία πόλη με έντονα νεοκλασικά χαρακτηριστικά, μεγάλες πλατείες και αρχοντικά.

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Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με την ιστορία του τόπου. Η Ερμούπολη αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα και εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο του Αιγαίου. Η οικονομική ανάπτυξη της περιόδου αποτυπώθηκε στην αρχιτεκτονική και στα δημόσια έργα της πόλης, πολλά από τα οποία διατηρούνται μέχρι σήμερα.

Αυτή η ιστορική κληρονομιά είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που η Σύρος διαφέρει από άλλους δημοφιλείς κυκλαδίτικους προορισμούς.

Η εξερεύνηση της Ερμούπολης μπορεί να ξεκινήσει από την Πλατεία Μιαούλη, όπου βρίσκεται το εντυπωσιακό Δημαρχείο. Η πλατεία αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της πόλης και από εκεί ξεκινούν δρόμοι που οδηγούν στις κεντρικές γειτονιές της.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα βρίσκεται το Θέατρο Απόλλων, ένα από τα πιο γνωστά ιστορικά θέατρα της Ελλάδας και χαρακτηριστικό δείγμα της πολιτιστικής ανάπτυξης που γνώρισε η Ερμούπολη.

Η βόλτα μπορεί να συνεχιστεί προς τα Βαπόρια, μία συνοικία γνωστή για την εντυπωσιακή θέα που διαθέτεο, τη θέση της πάνω από τη θάλασσα και τα αρχοντικά νεοκλασικά της.

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Οι παραλίες της Σύρου τον Σεπτέμβριο

Παρά την πλούσια κληρονομιά της, η Σύρος παραμένει ένα νησί με φυσική ομορφιά και εντυπωσιακές παραλίες.

Ο Γαλησσάς, οι Αγκαθωπές, ο Φοίνικας, το Κίνι και η Ντελαγκράτσια είναι μερικές από τις γνωστές παραλίες του νησιού, με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία.

Ο Σεπτέμβριος θεωρείται, για πολλούς, η ιδανική εποχή για την εξερεύνηση του νησιού και των παραλιών του, καθώς η κίνηση του καλοκαιριού κι ο τουρισμός έχει μειωθεί αισθητά, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ιδανικές για τα τελευταία μπάνια του χρόνου.

Η επίσκεψη στη Σύρο τον Σεπτέμβριο επιτρέπει έναν συνδυασμό δραστηριοτήτων χωρίς τους ρυθμούς της υψηλής τουριστικής περιόδου.