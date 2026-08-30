Μία παραλία στην Αττική που μπορεί να φιλοξενήσει μερικές από τις τελευταίες αναμνήσεις του φετινού καλοκαιριού.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Αττικής είναι ότι, παρά τους έντονους ρυθμούς ζωής και την πολυκοσμία, διαθέτει δεκάδες επιλογές για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα. Παραλίες με καθαρά νερά, μικροί παραθαλάσσιοι οικισμοί και ήσυχες γωνιές βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα και προσφέρονται για μονοήμερες αποδράσεις.

Ανάμεσα σε αυτές τις επιλογές ξεχωρίζει μια παραλία στο Λαύριο, που συνδυάζει το χρυσαφένιο χρώμα της άμμου με τα γαλάζια νερά και ένα τοπίο που θυμίζει περισσότερο νησί παρά Αττική.

Ο λόγος για την Πούνταζέζα ή Πούντα Ζέζα, μία παραλία που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την ιστορία που κρύβεται στην περιοχή.

Μία επίσκεψη στην παραλία

Η Πούντα Ζέζα βρίσκεται σε έναν μικρό και σχετικά προστατευμένο όρμο, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Λαύριο, στον δρόμο προς το Σούνιο.

Η ακτή της απλώνεται μπροστά από ένα καταπράσινο τοπίο, με τα αρμυρίκια να δημιουργούν φυσική σκιά σε αρκετά σημεία και να ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση ενός μικρού παραθαλάσσιου προορισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η παραλία διαθέτει οργανωμένο τμήμα με ξαπλώστρες και ομπρέλες, ωστόσο υπάρχει χώρος και για όσους επιλέγουν να φέρουν τον δικό τους εξοπλισμό.

Σε κοντινές αποστάσεις υπάρχουν καταστήματα, καφέ και ταβέρνες με εντυπωσιακή θέα, ιδανικές επιλογές για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν το μπάνιο τους με μία μονοήμερη εκδρομή.

Η Πούντα Ζέζα δεν έχει μόνο φυσική ομορφιά, αλλά και ένα ιδιαίτερο ιστορικό υπόβαθρο.

{https://www.youtube.com/watch?v=wOHJ4xQGwm0}

Σύμφωνα με πληροφορίες, η περιοχή του Λαυρίου ήταν σημαντική ήδη από την αρχαιότητα, ενώ στο σημείο που βρίσκεται η σημερινή παραλία τοποθετείται ο αρχαίος «Πορθμός των Σαλαμινίων», ένας μικρούς οικισμός που άνθιζε στο παρελθόν, μια εγκατάσταση που συνδέεται με την αρχαία ιστορία της Αττικής.

Η Πούντα Ζέζα είναι τελικά ένας από εκείνους τους προορισμούς που αποδεικνύουν πως δεν χρειάζεται να ταξιδέψει κανείς μακριά για να νιώσει ότι έκανε διακοπές.

Η χρυσαφένια άμμος, τα γαλάζια νερά και το φυσικό τοπίο δημιουργούν την αίσθηση ενός μικρού νησιού, ενώ η ιστορία της ευρύτερης περιοχής προσθέτει μια διαφορετική χροιά στην επίσκεψη.