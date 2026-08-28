Ο 8χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (28/08) στη παραλία της Μαραθιάς στην Ηλεία, καθώς ένα αγόρι 8 ετών κινδύνεψε σοβαρά έπειτα από βουτιές στη θάλασσα.

Από τα πρώτα στοιχεία, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 8χρονος φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας.

Εκεί, οι γιατροί έδωσε τεράστια μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και αφαίρεσαν από το στομάχι του μεγάλη ποσότητα νερού.

Στη συνέχεια, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, ο 8χρονος διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Με αφορμή το περιστατικό, ο γιατρός του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση.

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Ο γιατρός, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στο παιδί, περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο την κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Οι εικόνες που αντίκρισε ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Το παιδί ήταν χωρίς σφυγμό, με εμφανή σημάδια βαριάς κατάστασης, ενώ το σώμα του ήταν παγωμένο.

Η ανάρτηση του Βαγγέλη Δημητρόπουλου

«Οταν βλέπεις ένα παιδί μπλε,ασφυγμο,με το κορμάκι του παγωμένο κ την κοιλιά τούμπανο ,συνέπεια πνιγμου,το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει!

Έκανα ότι μπορούσα,Έκανα ότι επρεπε!Το παιδί άλλαξε χρώμα,άρχισε να κλαίει,απέκτησε πίεση σφυγμό,τα ματάκια του ανοιγόκλειναν..Ποσο δικαίωση για ένα γιατρό ο αγώνας του ,η προσπάθεια του να έχει επιτυχία!!!Ηθελε ο θεός να ζήσει κ θα ζήσει…

Μπορώ να αράξω πλέον ήρεμος σε μια γωνιά να κάνω ένα σταυρό, να κλάψω ,να ανάψω ένα τσιγάρο να χαλαρώσω…..

Σ ευχαριστώ θεέ μου!!!»