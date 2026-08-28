Από την αποπομπή από τον Ζελένσκι σε σύμβουλο του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.

Την πρόταση να αναλάβει ρόλο στρατιωτικού συμβούλου στο ιταλικό υπουργείο Άμυνας αποδέχθηκε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φεντόροφ.

Η είδηση έγινε γνωστή από τον Ιταλό υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, ο οποίος έπλεξε το εγκώμιο στον Φεντόροφ για τη στρατιωτική του καινοτομία, χάρη στην οποία η Ουκρανία κατάφερε να ανακάμψει και να αντεπιτεθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Ως εκ τούτου, είμαι χαρούμενος που ο Μιχαΐλο Φεντόροφ δέχθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως σύμβουλος σε θέματα καινοτομίας» στον τομέα της άμυνας, δήλωσε ο Κροζέτο μέσω Χ, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες από τη συνάντησή τους.

Ο 36χρονος Φεντόροφ καρατομήθηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα Ιουλίου έξι μήνες μετά τον διορισμό του, καθώς οι μεταρρυθμίσεις που προωθούσε τον έφεραν σε ευρεία αντιπαράθεση τόσο με την πολιτική ηγεσία της χώρας όσο και με το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

«Σε αυτόν τον ρόλο, θα βοηθήσω την Ιταλία να υιοθετήσει σύγχρονες στρατιωτικές τεχνολογίες, να ενισχύσει τον αμυντικό της τομέα και να προσαρμοστεί στις αναδυόμενες προκλήσεις για την παγκόσμια ασφάλεια», τόνισε.

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Η αποπομπή Φεντόροφ είναι ένα θέμα το οποίο έχει διχάσει την κοινή γνώμη της Ουκρανίας. Στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις πολίτες βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση, ενώ οι διαδηλώσεις είχαν ως αποτέλεσμα ο Ζελένσκι να καρατομήσει και τον διάδοχο του Φεντόροφ, Ολεξάντρ Σίρσκι.