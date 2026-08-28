Η Εθνική θέλει μόνο τη νίκη απέναντι στην Ισπανία τη Δευτέρα (31/08).

Κατώτερη των περιστάσεων παρουσιάστηκε η Εθνική στη Ρίγα, γνωρίζοντας την ήττα από την Ουκρανία στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 και πλέον δυσκολεύει η υπόθεση πρόκριση.

Η αναμέτρηση είχε χαρακτήρα «τελικού» για την Εθνική, η οποία όμως δεν κατάφερε να επιβάλλει τον ρυθμό της και να δείξει στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ότι μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη.

Το επιθετικό πρόβλημα αποτέλεσε ξανά βασικό ζήτημα για την Εθνική, ιδιαίτερα από την περιφέρεια. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 9/32 τρίποντα, ποσοστό μόλις 28%, ενώ παράλληλα δεν κατάφερε να περιορίσει τους παίκτες που έδωσαν λύσεις στην Ουκρανία.

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Ο Σβι Μιχάιλιουκ βρέθηκε σε κακή βραδιά για τους Ουκρανούς, έχοντας 3/17 σουτ εντός παιδιάς και 1/9 τρίποντα, ωστόσο οι Κόβλιαρ με 18 πόντους, Σούλγκα με 14 και Βοϊνάλοβιτς με 11 ήταν εκείνοι που έκαναν τη μεγαλύτερη ζημιά στην ελληνική άμυνα.

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Από την πλευρά της Ελλάδας, ο Νικ Καλάθης ήταν ο κορυφαίος με 17 πόντους, 8 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέβασε την απόδοσή του αργότερα και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, αντίθετα, έμεινε χαμηλά, έχοντας μόλις 1/6 σουτ.

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Η Εθνική στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Ισπανία τη Δευτέρα (31/08) στο Telekom Center Athens, όπου η νίκη είναι μονόδρομος προκειμένου να διατηρηθούν οι ελπίδες πρόκρισης.

Τα highlights της αναμέτρησης

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Η βαθμολογία στον 9ο όμιλο

Ισπανία 5-1 *

Ουκρανία 5-2

Γεωργία 4-3

Μαυροβούνιο 4-3

Πορτογαλία 3-3 *

Ελλάδα 3-4

(Εκκρεμεί η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Πορτογαλία)