Γνωρίστε τον Μάρκο, έναν ήρωα που δεν συμβιβάζεται!

Στο νέο μεγάλο ερωτικό δράμα του Alpha, «Για Σένα», κάθε χαρακτήρας κουβαλά τη δική του ιστορία. Ο Μάρκος Ελευθερίου είναι από εκείνους που επιλέγουν να μιλούν με τις πράξεις τους.

Ο Νίκος Μήλιας υποδύεται τον Μάρκο, τον μεσαίο γιο της οικογένειας Ελευθερίου.

Ο Μάρκος δεν μιλάει πολύ. Προτιμά να αποδεικνύει ποιος είναι μέσα από τις πράξεις του. Φιλότιμος, εργατικός και χαμηλών τόνων, έχει μάθει να στηρίζει τους δικούς του χωρίς να ζητά τίποτα σε αντάλλαγμα.

Πιστεύει πως η ηθική και οι αρχές εξακολουθούν να έχουν αξία, ακόμη κι όταν όλα γύρω του μοιάζουν να τις αμφισβητούν.

Η γνωριμία του με ανθρώπους που θα ανατρέψουν όσα θεωρούσε δεδομένα θα τον οδηγήσει σε μια διαδρομή γεμάτη δοκιμασίες, την ώρα που η ιστορία του Φίλιππου και της Μελίνας θα αλλάζει τις ζωές όλων.

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Γνωρίστε τον Μάρκο Ελευθερίου. Ο Νίκος Μήλιας συστήνεται ως ένας από τους πιο αυθεντικούς χαρακτήρες του «Για Σένα».

Μάρκος Ελευθερίου (Νίκος Μήλιας): «Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Μάρκος. Είμαι το μεσαίο παιδί της οικογένειας (Ελευθερίου) και πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα ηθική και αρχές».

{https://www.instagram.com/reel/DclUELFChFc/}

Για σένα

Ένας άντρας που έχει πάψει να πιστεύει στην αγάπη. Μια γυναίκα που αρνείται να πάψει να πιστεύει σε αυτήν. Όταν μια αλήθεια γκρεμίζει τη ζωή του Φίλιππου (Κίμων Κουρής), η συνάντησή του με τη Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου) θα ανοίξει έναν δρόμο που κανείς από τους δύο δεν είχε φανταστεί.

Ανάμεσα σε μυστικά, οικογενειακές συγκρούσεις και επιλογές που δοκιμάζουν τις σχέσεις τους, ένας έρωτας γεννιέται και γίνεται η αφετηρία μιας ιστορίας που θα ενώσει ανθρώπους, ζωές και διαφορετικούς κόσμους.