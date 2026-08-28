Μαριάννα Τουμασάτου και Ασημένια Βουλιώτη: Γνωρίστε τις πρωταγωνίστριες της σειράς.

Η Μαριάννα Τουμασάτου και η Ασημένια Βουλιώτη πρωταγωνιστούν στη νέα δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής», που έρχεται το Φθινόπωρο, και υποδύονται δύο από τους κεντρικούς χαρακτήρες της ιστορίας, την Αρετή και τη Ναταλία.

Η Αρετή είναι μια χήρα γυναίκα που γνώρισε από νωρίς τις δυσκολίες της ζωής και είναι αποφασισμένη να προσφέρει στις δύο κόρες της όσα η ίδια στερήθηκε. Για εκείνη, η αγάπη για τα παιδιά της δεν έχει όρια, όμως η ανάγκη της να τους εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή μπορεί να την οδηγήσει σε ακραίες επιλογές.

Η Ναταλία, η μεγαλύτερη κόρη της, είναι δυναμική, ανεξάρτητη και αντισυμβατική. Αρνείται να ακολουθήσει τον δρόμο που χαράζουν άλλοι για εκείνη και παλεύει να ορίσει η ίδια τη ζωή της. Όσο, όμως, αντιστέκεται στις επιλογές της μητέρας της, τόσο περισσότερο θα χρειαστεί να αναμετρηθεί με τις δικές της βαθύτερες ανάγκες και επιθυμίες.

Η Μαριάννα Τουμασάτου, μάς συστήνει την Αρετή:

«Αρετή και οι κόρες της. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Συνήθως δουλεύει καθαρίστρια. Έχει περάσει δύσκολα. Είναι ικανή να κάνει τα πάντα για τα κορίτσια της, όχι πάντα με τον ευγενικό τρόπο, όχι πάντα με τον ευθύ τρόπο, όμως όλα για τα παιδιά της και ίσως για τα απωθημένα της. Θα τα λέμε όλο το χειμώνα στον Alpha».

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Η Ασημένια Βουλιώτη, μάς συστήνει τη Ναταλία:

«Είμαι η Ναταλία, η μεγάλη κόρη της Αρετής. Είμαι προπονήτρια kickboxing. Δεν μου αρέσει να μου λένε τι να κάνω».

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«Οι κόρες της Αρετής», έρχεται το φθινόπωρο στον Alpha.