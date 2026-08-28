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«MEGA Γεγονότα» με τη Ράνια Τζίμα από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κατερίνα Παναγοπούλου από Παρασκευή έως Κυριακή.

Με τη Ράνια Τζίμα από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη και την Κατερίνα Παναγοπούλου από την Παρασκευή έως την Κυριακή επιστρέφει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Η ανακοίνωση του Mega

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» είναι ο κυρίαρχος της βραδινής ενημέρωσης.

Έχει εδραιωθεί στην κορυφή της τηλεθέασης και με την ίδια δυναμική συνεχίζει τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Με σταθερό σημείο αναφοράς την ταχύτητα της είδησης και το κύρος της ανάλυσης, η Ράνια Τζίμα (Δευτέρα έως Πέμπτη) και η Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή έως Κυριακή) επιστρέφουν στην παρουσίαση συνδυάζοντας την καθαρή δημοσιογραφική ματιά, με την ψυχραιμία και τη σε βάθος ανάγνωση της επικαιρότητας.

Στον σχολιασμό, ο Γιάννης Πρετεντέρης καταθέτει την έμπειρη και αιχμηρή του οπτική.

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Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 19:45 επιστρέφει η Κατερίνα Παναγοπούλου.

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 19:45, στην παρουσίαση θα βρίσκεται η Ράνια Τζίμα. Στη θέση του βασικού σχολιαστή, ο Γιάννης Πρετεντέρης.