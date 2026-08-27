Κάνουν πρεμιέρα 31 Αυγούστου.

Το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του «MEGA Γεγονότα» επιστρέφει από Δευτέρα 31 Αυγούστου με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου τις καθημερινές και τον Νικήτα Κορωνάκη και την Κατερίνα Νώντα σε εναλλαγή το σαββατοκύριακο.

«MEGA Γεγονότα» – Η ανακοίνωση του σταθμού

Στο MEGA, η κάλυψη της επικαιρότητας με ταχύτητα και εγκυρότητα είναι προτεραιότητα. Το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» βρίσκεται καθημερινά στην καρδιά των γεγονότων.

Με αμεσότητα και υψηλό αίσθημα δημοσιογραφικής ευθύνης, το πρώτο δελτίο της ημέρας καταγράφει όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, την ώρα ακριβώς που τρέχουν οι εξελίξεις.

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 12:45, επιστρέφει στην καθημερινή παρουσίαση (Δευτέρα - Παρασκευή) η Δώρα Αναγνωστοπούλου. Με την ψύχραιμη δημοσιογραφική ματιά της, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, μεταφέροντας τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και φωτίζοντας όλες τις πλευρές της επικαιρότητας.

Η μεσημβρινή ενημέρωση συνεχίζεται με την ίδια δημοσιογραφική προσήλωση και το σαββατοκύριακο, στις 12:45, με τον Νικήτα Κορωνάκη και την Κατερίνα Νώντα να εναλλάσσονται στην παρουσίαση.