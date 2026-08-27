Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας ακύρωσε ταξίδι, ο πρόεδρος της Βουλής επιστρέφει εσπευσμένα.

Η υγεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας επιδεινώθηκε περαιτέρω και πλέον η κατάστασή του είναι «πολύ σοβαρή», ανέφερε το παλάτι σε νέα ανακοίνωση για τον 89χρονο μονάρχη, ο οποίος νοσηλεύεται.

Ο βασιλιάς Χάραλντ –ο γηραιότερος μονάρχης της Ευρώπης, ο οποίος είναι στον θρόνο από το 1991– εισήχθη στο νοσοκομείο στις 17 Αυγούστου και υποβάλλεται σε θεραπεία για βακτηριακή λοίμωξη στο αίμα, σύμφωνα με το παλάτι.

Στο πλευρό του Χάραλντ μέλη της βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Νορβηγίας, Χάακον, και η σύζυγος του Χάραλντ, βασίλισσα Σόνια, ακύρωσαν όλες τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις τους, ανέφερε η νέα ανακοίνωση για τον μονάρχη. Ο 53χρονος διάδοχος, που εκτελεί χρέη αντιβασιλέα εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του μονάρχη, και η βασίλισσα βρέθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Όσλο, όπου νοσηλεύεται ο 89χρονος.

Από το πρωί της Πέμπτης έφτασαν στο νοσοκομείο μεταξύ άλλων η σύζυγος του Χάακον, πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, και ο γιος της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι. Η αδελφή του βασιλιά Χάραλντ, πριγκίπισσα Άστριντ, επίσης είναι στο πλευρό του, σύμφωνα με νορβηγικά ΜΜΕ.

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Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας ακύρωσε ταξίδι στη Γερμανία

Εξαιτίας της κατάστασης του μονάρχη, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, ακύρωσε σήμερα την επίσκεψή του στη Γερμανία, όπου θα συναντούσε τον Φρίντριχ Μερτς. «Όλο το έθνος είναι μαζί μας καθώς στέλνουμε τις θερμές σκέψεις μας στον βασιλιά και την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια», δήλωσε ο Στόρε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της νορβηγικής Βουλής, Μασούντ Γκαρακάνι, διέκοψε επίσημη επίσκεψη στην Ισλανδία και επιστρέφει στη χώρα, όπως και τα μέλη της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Άμυνας, που βρίσκονταν στη Νότια Κορέα. Την ίδια ώρα, πολίτες αφήνουν λουλούδια μπροστά από το παλάτι.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters, Φωτ.: EPA