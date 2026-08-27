Η εκπομπή «Το πρωινό» επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Την Τρίτη 25 Αυγούστου ήρθε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής «Το πρωινό» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, και ο Γιώργος Λιάγκας εμφανίστηκε σε ρόλο… ψαρά.

Ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος, ανανέωσε τη συνεργασία του με το σταθμό για τα επόμενα δύο χρόνια και αναμένεται να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας.

Παρ’ όλα αυτά, το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου, ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του τρέιλερ.

Συγκεκριμένα, απαθανάτισε τη στιγμή κατά την οποία συνεργάτιδά του τον μεταμφιέζει σε ψαρά, με τον ίδιο να δηλώνει ότι μοιάζει με… μητροπολίτη.

«Σε τι με «μετατρέπει» η μάγος @papamaria1900 για το treiler του @toprwino_ant1??? Ακούω», γράφει ο παρουσιαστής στη σχετική λεζάντα καλώντας τους followers του να απαντήσουν.

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Δείτε το τρέιλερ

Στο πρώτο τρέιλερ ο Γιώργος Λιάγκας εμφανίζεται με γένια να απολαμβάνει την ηρεμία της θάλασσας και το ψάρεμα, ενώ κοιτώντας την κάμερα αναφέρει: «Τι να τσιμπήσει ρε φίλε; Δεν βλέπεις τι γίνεται; Τέλος; Μην ψαρώνεται. Επιστρέφουμε! Πιο δυνατοί από ποτέ».

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