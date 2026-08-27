Συγκινεί το αντίο του συνθέτη στον τραγουδιστή.

Συγκίνηση προκαλεί η ανάρτηση του Φοίβου για τον Δημήτρη Κόκοτα, με τον συνθέτη να εξηγεί πως δεν μπορεί να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να τον αποχαιρετίσει, καθώς είναι ένας άνθρωπος που σημάδεψε τη ζωή του με πολύ ξεχωριστό τρόπο.

Ο Φοίβος, μέσα από την ανάρτησή του, αποκάλυψε πως οι δυο τους γνωρίζονταν από το 1992 και έχουν μοιραστεί πολλές εμπειρίες και όνειρα που έχουν μείνει ανεξίτηλα στην καρδιά και στο μυαλό του. Ο ίδιος δημοσίευσε δύο φωτογραφίες τους από εκείνη την εποχή και στη λεζάντα έγραψε αρχικά: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο, που σημάδεψε με τόσο ξεχωριστό τρόπο την ζωή σου. Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε γύρω εκεί στο 1992. Ήμασταν και οι δύο στην αρχή της διαδρομής μας και, χωρίς να το ξέρουμε τότε, ξεκινούσαμε μαζί ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της ζωής μας. Ατελείωτες ώρες στην Κηφισιά όπου μέναμε, με βόλτες, συζητήσεις, γέλια, στούντιο, μουσική... αμέτρητες φορές στο Καράβι στον Σχοινιά, του φίλου μας του Μπάμπη. Δυο παιδιά που ονειρεύονταν, πάλευαν και πίστευαν πως όλα ήταν μπροστά τους».

{https://www.instagram.com/p/DcialYZgpPK/?utm_source=ig_web_button_share_sheet}