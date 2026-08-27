«Όσο πιο γρήγορα το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά ισχυροποιηθεί, γιατί στο τέλος θα ισχυροποιηθεί, τόσο θα αυξηθούν οι πιθανότητες, πράγματι, να έχουμε πολιτική αλλαγή», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος που παρουσιάζει απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς σήμερα στον ΣΚΑΪ. «Εμείς θεωρούμε ότι η λύση του ιδιωτικού χρέους είναι πρώτη προτεραιότητα για τον στόχο που έχουμε, της επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους, που έχει ξεθεμελιώσει η Νέα Δημοκρατία» υπογράμμισε δίνοντας έμφαση στις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ. «Εμείς λέμε πολύ καθαρά: προστασία πρώτης κατοικίας, δικαστική. Επαναφορά του νόμου στα πρότυπα του 3869 του 2010, που καταργήθηκε τον Φεβρουαρίου του 2019, δεν τον επανέφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χειροτερεύοντας τα πράγματα. Σήμερα έχουμε 70.000 πλειστηριασμούς τον χρόνο. Έχουμε τεράστια αναδιανομή και αφελληνισμό της ελληνικής περιουσίας», τόνισε.

Μάλιστα κάλεσε την κυβέρνηση να λογοδοτήσει γιατί δεν ελέγχει τις τριγωνικές σχέσεις των funds και των servicers με τις εταιρείες REOCO που παίρνουν σε χαμηλές τιμές τα ακίνητα. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στον απόηχο της κυβερνητικής νομοθετικής παρέμβασης για τις συντάξεις χηρείας, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ το έθεσε στον δημόσιο διάλογο και το ψήφισε όταν το έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Χαρακτήρισε όμως πολιτικά υποκριτικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που προεκλογικά υποσχόταν την πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου αλλά τον εφάρμοσε πιστά, να κουνά το δάχτυλο στην αντιπολίτευση.

«Είναι υποκρισία η κυβέρνηση να θέλει να έχει την ιδιοκτησία ενός μέτρου, όταν μόλις έναν χρόνο πριν – το 2025- ο Πρωθυπουργός έστειλε τους δικηγόρους του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου στο ΣτΕ να υπερασπιστούν τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στους συλλόγους συνταξιούχων χηρείας. Ε, όχι και να λέει ο Πρωθυπουργός, “εγώ το έκανα”, όταν ένα χρόνο πριν πήγε απέναντι στις χήρες και τους έλεγε: “όχι δύο, μία εθνική σύνταξη θα έχετε”. Την εγκύκλιο Τσακλόγλου που όριζε τη μια εθνική σύνταξη, ποιος την έφερε; Άλλη κυβέρνηση;» αναρωτήθηκε δηκτικά.

Και επιπλέον επισήμανε την ανισότητα να μην συμπεριλαμβάνονται στην κυβερνητική ρύθμιση οι συνταξιούχοι χηρείας πριν το 2016, σημειώνοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ «να δούμε και αυτό το ζήτημα».

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Σε πτώση Καρυστιανού και Τσίπρας

Ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα επισήμανε ότι «πριν δύο μήνες με ρωτούσατε σε αυτή την εκπομπή ότι θα είμαστε τέταρτοι πίσω από την κ. Καρυστιανού. Τόσο η κ. Καρυστιανού όσο και ο κ. Τσίπρας είναι πια σε πτώση. Τότε είχαμε πει ότι είναι λογικό να υπάρχει ταλάντωση, αλλά κόμματα χωρίς πρόσημο δεν μπορούν να παίξουν τον ρόλο που πρέπει. Τον ρόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να τον παίξει μόνο το κόμμα που έχει πραγματικά, ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία».

«Όσο πιο γρήγορα το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά ισχυροποιηθεί, γιατί στο τέλος θα ισχυροποιηθεί, τόσο θα αυξηθούν οι πιθανότητες, πράγματι, να έχουμε πολιτική αλλαγή, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ, είτε στην πρώτη κάλπη, είτε στη δεύτερη, μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Και φαίνεται αυτό, διότι όλα τα άλλα κόμματα, συσπειρώνουν τη Νέα Δημοκρατία που καταρρέει. Γι ' αυτό και η Νέα Δημοκρατία επιλέγει ως αντιπάλους άλλα κόμματα και όχι το ΠΑΣΟΚ. Επειδή οι πολίτες δεν έχουν κανέναν θετικό λόγο για να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, εφευρίσκουν αντιπάλους μπας και σωθούν», πρόσθεσε.

Για την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ

Ενώ σχετικά με τον προγραμματισμό των εμφανίσεων του Α. Τσίπρα στη ΔΕΘ, σημείωσε: «Είθισται η συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ να γίνεται την επομένη της ομιλίας στους παραγωγικούς φορείς. Όταν δεν το κάνεις αλλά προγραμματίζεις τη συνέντευξη Τύπου μια εβδομάδα μετά δύο πράγματα συμβαίνουν: είτε δεν νιώθεις έτοιμος να δώσεις απαντήσεις είτε θες να προλάβεις κάποιον άλλον. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Μου κάνει εντύπωση που ο κ. Τσίπρας επιλέγει να μιλήσει μια ημέρα πριν τον Ανδρουλάκη στην Κρήτη και μια ημέρα πριν τον Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ».