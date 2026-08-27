Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

«Σήμερα, ο πολίτης είναι μόνος απέναντι στους ισχυρούς. Αυτό αλλάζει, με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και η υπεύθυνη ΚΤΕ Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών, Μιλένα Αποστολάκη, ανήρτησαν βίντεο στο TikTok, με το οποίο κάνουν μια σύντομη ενημέρωση.

«Σήμερα, ο πολίτης είναι μόνος απέναντι στους ισχυρούς. Αυτό αλλάζει, με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία», αναφέρει σχετικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Απόψε στις 18:00 στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων ο Ν. Ανδρουλάκης παρουσιάζει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με λύσεις που βάζουν ξανά τον πολίτη στο επίκεντρο.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7678409197905579286}

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

18:00: Προσέλευση.

18:30: Θεματική συζήτηση.

-Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για θέματα Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

-Νίκος Γριζάνης, Εκπρόσωπος από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου.

-Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος, Νομικός Σύμβουλος Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

-Δημήτρης Σπυράκος, Δικηγόρος και Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

-Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και Δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα ρύθμισης οφειλών.

-Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

-Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

19:15: Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.