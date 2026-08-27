Ο Νίκος Ανδρουλάκης και η υπεύθυνη ΚΤΕ Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών, Μιλένα Αποστολάκη, ανήρτησαν βίντεο στο TikTok, με το οποίο κάνουν μια σύντομη ενημέρωση.
«Σήμερα, ο πολίτης είναι μόνος απέναντι στους ισχυρούς. Αυτό αλλάζει, με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία», αναφέρει σχετικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Απόψε στις 18:00 στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων ο Ν. Ανδρουλάκης παρουσιάζει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με λύσεις που βάζουν ξανά τον πολίτη στο επίκεντρο.
{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7678409197905579286}
Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
18:00: Προσέλευση.
18:30: Θεματική συζήτηση.
-Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για θέματα Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.
-Νίκος Γριζάνης, Εκπρόσωπος από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου.
-Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος, Νομικός Σύμβουλος Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.
-Δημήτρης Σπυράκος, Δικηγόρος και Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.
-Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και Δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα ρύθμισης οφειλών.
-Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.
-Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
19:15: Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.