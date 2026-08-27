Θα μιλήσει ή όχι στην εκδήλωση;

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα γίνει στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων στις 18:00. Ο Δήμαρχος Αθηναίων όχι απλώς θα βρίσκεται εκεί αλλά, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, ζήτησε να απευθύνει χαιρετισμό. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε πάρει απάντηση ο Χάρης Δούκας από την Χαριλάου Τρικούπη.

Σε κάθε περίπτωση, είτε του επιτρέψουν να μιλήσει είτε όχι, κάτι θα σημαίνει η απόφαση.

Υποτίθεται ότι ζητούμενο είναι η ενότητα και η συσπείρωση...

Τ.Τε.