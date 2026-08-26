Ανεβαίνει ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την απαίτηση της Τουρκίας να δώσει άδεια για το καλώδιο.

Η απαίτηση της Τουρκίας να δώσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου GSI Ελλάδας-Κύπρου (διαβάστε ΕΔΩ στο Dnews) ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ αυξάνουν τα ...μποφόρ στα έως τώρα «ήρεμα νερά».

Η Άγκυρα, με την αξίωσή της να έχει «ενημέρωση» πριν από την έναρξη των ερευνών δεν επιβεβαιώνει απλώς τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο. Επιχειρεί και να «κάψει» τις συζητήσεις για παρασκηνιακή συμφωνία με τη γαλλική εταιρία Meridiam που ανέλαβε την ανάπτυξη του καλωδίου σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ή και τον ίδιο τον Εμμανουέλ Μακρόν καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις ιδίως στον τομέα της ενέργειας είναι πλέον πρωτίστως μόνο μπίζνες.

Οι πληροφορίες- τις έφερε στη δημοσιότητα πρώτος ο Μανώλης Κοττάκης- επέμεναν εδώ και μερικές ημέρες πως η γαλλική πλευρά σχεδιάζει να έρθει σε μια προσυνεννόηση με την τουρκική πριν επανεκκινήσουν οι έρευνες βυθού ώστε να μην δημιουργηθεί ένταση, προφανώς με ανταλλάγματα -πρωτίστως οικονομικές συμφωνίες ιδιαίτερα επωφελείς για την Άγκυρα. Και βεβαίως η όποια συμφωνία θα έμενε μυστική ώστε να φανεί πως η τουρκική πλευρά δεν αντιδρά και το έργο προχωράει ομαλά! Είναι σαφές πως μια τέτοια ανάγνωση δεν ήταν ορθή, καθώς ανέλυε λανθασμένα την νέα στρατηγική διεκδικήσεων της Άγκυρας στο Αιγαίο.

Τώρα τα ερωτήματα τίθενται ευθέως:

- Θα προχωρήσουν στην πόντιση του καλωδίου Αθήνα και Λευκωσία; Και πότε; Έχει δε ενδιαφέρον πως πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραδέχεται δημοσίως πως η πόντιση του καλωδίου δεν προχώρησε λόγω των αντιδράσεων της Τουρκίας, κάτι που έως τώρα αρνούνταν κατηγορηματικά. Θα το πράξει προεκλογικά; Και τι θα σημάνει μια κορυφαία ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προεκλογικά, ακόμα και ως το χρόνο προκήρυξης των εκλογών; Ή Αθήνα και Λευκωσία θα βρουν εκ νέου διάφορες προφάσεις ώστε να μην προχωρήσει στην πόντιση του καλωδίου;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Πώς θα αντιδράσει το Παρίσι σε μια κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων; Σε τι βαθμό, διπλωματικά και «επί του πεδίου» αν χρειαστεί, θα υποστηρίξει την Ελλάδα; Η Γαλλία έχει λάβει πάνω από 8 δισ. για εξοπλισμούς από την Ελλάδα, έχει δηλώσει πως τα «ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα», ταυτόχρονα όμως έχει σημαντικές οικονομικές σχέσεις και με την Τουρκία.

-Μέχρι πού θα το φτάσει η Άγκυρα αν επιχειρηθεί η πόντιση του καλωδίου; Μην ξεχνούμε ότι και η ίδια έχει πολλά ανοιχτά θέματα, εκκρεμεί η επιστροφή της στον πρόγραμμα και στην αγορά των F-35, το μέτωπο με το Ισραήλ κοκ.

-Πώς θα αντιδράσει η διοίκηση Τραμπ αν υπάρξει ελληνοτουρκική ένταση, είτε αυτή ξεκινήσει πριν, είτε μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες;

-Και τέλος, μπορεί να ποντιστεί το καλώδιο με μια συμφωνία με την Άγκυρα «χωρίς νικητή και ηττημένο» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Αιγαίο; Γιατί προφανώς ο Ερντογάν θα εξακολουθεί να μιλάει για «συμφωνία».