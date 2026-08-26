Σε ΦΕΚ «πέρασαν» οι προσλήψεις στα σώματα ασφαλείας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις προκηρύξεις για τις 1.000 προσλήψεις ΕΠΟΠ.

Δημοσιεύθηκαν στις 25 Αυγούστου 2026 οι προκηρύξεις για την πρόσληψη 1000 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις για το έτος 2026, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. Φ.424/44/365084/Σ.7083/2026 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 5010/10.08.2026).

Ειδικότερα, δημοσιεύθηκαν στο Τεύχος Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού:

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 44/2026, για την πλήρωση 370 θέσεων ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς,

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 45/2026, για την πλήρωση 300 θέσεων ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό,

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 46/2026, για την πλήρωση 50 επιπλέον θέσεων ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό, ειδικότητας Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών (ΕΕ/ΡΕ),

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 49/2026, για την πλήρωση 250 θέσεων ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία,

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 47/2026, για την πλήρωση 25 θέσεων ΕΠΟΠ στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων,

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 48/2026, για την πλήρωση 5 θέσεων ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές των Γενικών Επιτελείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση των προκηρύξεων.

Δείτε ΕΔΩ τις προκηρύξεις