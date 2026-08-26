Η αύξηση έρχεται σε μια περίοδο έντονων ανατιμήσεων στα τρόφιμα και μπορεί να ενισχύσει τόσο το εισόδημα των εργαζομένων

Αύξηση κατά 66,7% στο ημερήσιο αφορολόγητο όριο των διατακτικών σίτισης εξετάζει η κυβέρνηση, με το ποσό να αυξάνεται από τα 6 στα 10 ευρώ. Η πρόταση, που διατυπώθηκε από κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους, έρχεται σε μια περίοδο έντονων ανατιμήσεων στα τρόφιμα και μπορεί να ενισχύσει τόσο το εισόδημα των εργαζομένων όσο και τις παροχές των επιχειρήσεων.

Τι αλλάζει στις διατακτικές σίτισης

Οι διατακτικές σίτισης χορηγούνται από τους εργοδότες με τη μορφή κουπονιών ή ηλεκτρονικών καρτών. Χρησιμοποιούνται για την αγορά τροφίμων και γευμάτων σε συνεργαζόμενα καταστήματα, εστιατόρια, καφετέριες και σουπερμάρκετ.

Με το σημερινό όριο των 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, η μηνιαία αξία της παροχής φθάνει τα 132 ευρώ, με βάση 22 εργάσιμες ημέρες. Αν το όριο αυξηθεί στα 10 ευρώ, το ποσό θα διαμορφωθεί στα 220 ευρώ τον μήνα.

Πρόκειται για αύξηση 88 ευρώ ή 66,7%. Σε ετήσια βάση, η αφορολόγητη παροχή θα μπορεί να ξεπερνά τα 2.500 ευρώ, προσφέροντας σημαντική ενίσχυση στο διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

Ποιο είναι το όφελος για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Για τους εργαζομένους, οι διατακτικές αποτελούν πρόσθετο αφορολόγητο όφελος. Για τις επιχειρήσεις, συνιστούν δαπάνη που εκπίπτει φορολογικά και δεν επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές.

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Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ένας στους τέσσερις εργαζομένους στην Ελλάδα λαμβάνει διατακτικές ή κάρτα σίτισης, είτε σε σταθερή είτε σε περιστασιακή βάση.

Σήμερα, οι διατακτικές απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος έως το ποσό των 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα. Εάν η αξία τους υπερβεί το όριο, η παροχή αντιμετωπίζεται ως παροχή σε είδος και φορολογείται ανάλογα.

Η αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 10 ευρώ θα διευρύνει το ποσό που μπορούν να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι χωρίς φορολογική επιβάρυνση.

Τι ισχύει για δωροεπιταγές και κουπόνια αγορών

Διαφορετικοί κανόνες ισχύουν για τις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών. Οι παροχές αυτές θεωρούνται κατά κανόνα παροχές σε είδος.

Όταν η συνολική ετήσια αξία τους δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ, δεν προκύπτει φορολογική επιβάρυνση. Εάν ξεπεραστεί το όριο, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη φορολόγηση των παροχών σε είδος.