Προς τα 950 ευρώ ή και ψηλότερα ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου 2027.

Αύξηση κατά 10% στις κατώτατες αποδοχές, περίπου 500.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αναμένεται να φέρουν οι τριετίες, καθώς συμπληρώνεται η πρώτη τριετής περίοδος μετά το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών ωριμάνσεων.

Ετσι, εργαζόμενος χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, που προσλήφθηκε για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2024 θα δει τον κατώτατο μισθό του να αυξάνεται αυτόματα κατά 92 ευρώ, φτάνοντας τα 1.012 ευρώ από τις αρχές του 2027.

Διευκρινίζεται ότι το «μπόνους» των τριετιών την 1η Ιανουαρίου 2027 θα χορηγηθεί επειδή συμπληρώνεται η πρώτη τριετής περίοδος μετά το 2024 που «ξεπάγωσαν» οι μισθολογικές ωριμάνσεις λόγω προϋπηρεσίας για τις κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα.

Επισημαίνεται ότι η προσαύξηση, σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, θα δοθεί σε όσους λαμβάνουν αποδοχές οι οποίες δεν ξεπερνούν το ύψος του κατώτατου μισθού με έως τρεις τριετίες, δηλαδή σε όσους έχουν μεικτές βασικές αποδοχές κάτω από 1.196 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι και κάτω από 1.288 ευρώ, εφόσον είναι έγγαμοι. Οσοι έχουν υψηλότερες αμοιβές από το ύψος του κατώτατου μισθού με τρεις τριετίες δεν θα λάβουν προσαύξηση.

Δικαιούχοι ανάλογης προσαύξησης είναι επίσης και οι μισθωτοί που αμείβονται με αποδοχές υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό βάσει κλαδικής σύμβασης ή επιχειρησιακής σύμβασης, εφόσον η σύμβασή τους προβλέπει προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας και, κυρίως, εφόσον η σύμβαση είναι ενεργή και δεν έχει λήξει.

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Πραγματικοί μισθοί

Πάντως, οι επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν ότι οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν πιεσμένοι. Ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% την περίοδο 2019-2025, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021.

Την ίδια ώρα, σε κλάδους όπως η εκπαίδευση, η δημόσια υγεία, η κοινωνική μέριμνα, η εστίαση και το εμπόριο, τα πραγματικά ωρομίσθια εξακολουθούν να υπολείπονται εκείνων του 2009. Παρά την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2025, το κατά κεφαλήν εισόδημα εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε μόλις κατά 1,5%, χωρίς να αποκαταστήσει τις απώλειες στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Την ίδια ώρα, μελέτες δείχνουν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές και η φορολογία περιορίζουν αισθητά τον καθαρό μισθό, ενώ ο υψηλός πληθωρισμός συνεχίζει να μειώνει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Οπως επισημαίνει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, η οικονομική ανάπτυξη δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών εργασίας. Παρά τη θετική πορεία ορισμένων οικονομικών δεικτών, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων αντιστοιχεί μόλις στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων παραμένει χαμηλότερο από τα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση.

Αύξηση κατώτατου

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί στα 950 ευρώ την 1η Απριλίου 2027, χωρίς να αποκλείεται μεγαλύτερη αναπροσαρμογή.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Απριλίου 2026 ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,55% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια στιγμή, η επίτευξη του στόχου για μέσο μεικτό μισθό 1.500 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική. Από τα 1.362 ευρώ μεικτά του 2025 θα χρειαστούν αυξήσεις σημαντικά υψηλότερες από τον πληθωρισμό, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

Επισημαίνεται ότι το «κλειδί» για υψηλότερες αποδοχές εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το νέο πλαίσιο ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες ενισχύουν όχι μόνο τους μισθούς αλλά και τους όρους εργασίας, όπως επιδόματα και παροχές, μέσω ενιαίας διαπραγμάτευσης. Στόχος είναι η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις να προσεγγίσει το 80%, από περίπου 30% που υπολογίζεται σήμερα.

Τα πρώτα απτά αποτελέσματα της πρόσφατης Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) είναι γεγονός. Ηδη περισσότεροι από 400.000 εργαζόμενοι καλύπτονται πλέον από τους όρους των συμβάσεων αυτών, γεγονός που διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής των συλλογικών ρυθμίσεων. Είναι χαρακτηριστική η σύναψη νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε σειρά κλάδων της οικονομίας, όπως στον τουρισμό και στην εστίαση, στα ζαχαρώδη προϊόντα και στην αρτοποιία, καθώς και στους τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων.