Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν δυσκολεύεται. Απλά, παρά τις δυσκολίες και τις αποτυχίες, συνεχίζει την προσπάθεια, αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επιλογές του και αναζητά τρόπους να προχωρήσει.

Δεν αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι τις δυσκολίες με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι, όταν έρχονται αντιμέτωποι με απογοητεύσεις, αποτυχίες ή πιεστικές καταστάσεις, βρίσκουν τη δύναμη να συνεχίσουν και να αναζητήσουν λύσεις. Άλλοι, αντίθετα, δυσκολεύονται περισσότερο να διαχειριστούν την πίεση, αποθαρρύνονται εύκολα, κατηγορούν τους άλλους και αποφεύγουν να αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεών τους.

Αυτός ο τρόπος αντίδρασης μπορεί να αποτυπώνεται ακόμη και στον καθημερινό λόγο. Υπάρχουν ορισμένες φράσεις που, όταν επαναλαμβάνονται συχνά, ενδέχεται να δείχνουν έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας, τάση παραίτησης ή δυσκολία ανάληψης ευθύνης.

1. «Αυτό πάντα συμβαίνει σε μένα»

Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, κάποιοι εγκλωβίζονται στην αυτολύπηση και αισθάνονται ότι ο κόσμος είναι εναντίον τους. Αντί να αναζητήσουν τρόπους να αλλάξουν την κατάσταση, αποδίδουν την ευθύνη στους γύρω τους και αναζητούν επιβεβαίωση ότι οι ίδιοι είναι τα θύματα.

2. «Το βαρέθηκα, δεν αντέχω άλλο»

Όταν μια προσπάθεια απαιτεί επιμονή και υπομονή, άνθρωποι που δυσκολεύονται να διαχειριστούν την πίεση μπορεί να αποθαρρύνονται και να εγκαταλείπουν εύκολα. Αντί να επιμείνουν μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση ή να αναζητήσουν έναν τρόπο να την ξεπεράσουν, προτιμούν να τα παρατήσουν.

3. «Γιατί δεν μπορούν, επιτέλους, να είναι όλα εύκολα;»

Όταν κάτι δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελαν, μπορεί να αρχίσουν να παραπονιούνται διαρκώς. Εστιάζουν κυρίως στα αρνητικά και δυσκολεύονται να αποδεχτούν ότι οι δυσκολίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής.

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4. «Έτσι είναι τα πράγματα»

Η συγκεκριμένη φράση μπορεί να δείχνει παραίτηση. Αντί να προσπαθήσουν ξανά ή να αναζητήσουν μια διαφορετική λύση, θεωρούν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να βελτιώσουν την κατάσταση.

5. «Τελείωσα, δεν προσπαθώ άλλο»

Ακόμη κι όταν υπάρχει τρόπος να προχωρήσουν, μπορεί να μην είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν την απαραίτητη προσπάθεια. Όταν η λύση απαιτεί χρόνο, υπομονή και επιμονή, προτιμούν συχνά να εγκαταλείψουν την προσπάθεια αντί να επιμείνουν.

6. «Το ήξερα ότι δεν θα πετύχει»

Η απαισιοδοξία λειτουργεί συχνά ως άμυνα. Προεξοφλώντας την αποτυχία, κάποιος προστατεύει τον εαυτό του από την απογοήτευση. Με τον καιρό, όμως, οι αρνητικές σκέψεις μπορεί να αρχίσουν να μοιάζουν με βεβαιότητες.

7. «Οι άνθρωποι πάντα με απογοητεύουν»

Είναι πολύ πιο εύκολο να ρίχνει κανείς την ευθύνη στους άλλους παρά να αναγνωρίζει τα δικά του λάθη. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί προσωρινά να αισθανθεί καλύτερα, αφού αποφεύγει να αναμετρηθεί με τη δική του συμπεριφορά και τον ρόλο που μπορεί να έχει στη δημιουργία ενός προβλήματος.

8. «Δεν πρόκειται να το περάσω αυτό»

Η φράση μπορεί να δείχνει άρνηση ανάληψης ρίσκου και απομάκρυνση από οτιδήποτε βρίσκεται έξω από τη ζώνη άνεσης. Η αποφυγή των προκλήσεων, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε στασιμότητα.

9. «Δεν είμαι καλός σε αυτό»

Κάποιοι θεωρούν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι πριν καν το δοκιμάσουν. Η χαμηλή αυτοπεποίθηση μπορεί να τους εμποδίζει να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους και να προσπαθήσουν να βελτιωθούν.

Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν δυσκολεύεται. Απλά, παρά τις δυσκολίες και τις αποτυχίες, συνεχίζει την προσπάθεια, αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επιλογές του και αναζητά τρόπους να προχωρήσει.

Με πληροφορίες από yourtango.com