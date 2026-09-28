Οι εκπαιδευτικοί καλούν τον Δήμο Μεγαρέων και το υπουργείο Παιδείας να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους για την επισκευή της στέγης, τονίζοντας ότι η χρόνια υποχρηματοδότηση οδηγεί τα σχολικά κτίρια σε απαράδεκτη κατάσταση και, ταυτόχρονα, «στρώνει το έδαφος» για τη δράση τέτοιων ομάδων.

Την οργή εκπαιδευτικών προκάλεσε η αποδοχή από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων οικονομικής δωρεάς του καταδικασθέντος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη για «επισκευή στέγης».

Το γεγονός έγινε γνωστό όταν ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ευχαρίστησε τον Ηλία Κασιδιάρη για τη χορηγία του, τονίζοντας πως «τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν το έργο του Συλλόγου και ευνοούν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας».

Ακολούθησε τσουνάμι αντιδράσεων και η συγκεκριμένη ανάρτηση αφαιρέθηκε.

Οργή εκπαιδευτικών: Έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας

Άμεση και οργισμένη ήταν η αντίδραση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής «Κώστας Βάρναλης». Σε ανακοίνωση που απέστειλε στο thriassio.gr οι εκπαιδευτικοί καλούν τον Δήμο Μεγαρέων και το υπουργείο Παιδείας να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους για την επισκευή της στέγης, τονίζοντας ότι η χρόνια υποχρηματοδότηση οδηγεί τα σχολικά κτίρια σε απαράδεκτη κατάσταση και, ταυτόχρονα, «στρώνει το έδαφος» για τη δράση τέτοιων ομάδων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η δήθεν προσφορά για το 1ο Δ.Σ. Μεγάρων, μόνο προσφορά δεν είναι, αλλά ένα φτηνό δηλητήριο που στόχο έχει να δηλητηριάσει εμάς και τους μαθητές μας! Να δεχτούμε ότι ο φασισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, ότι ποτέ και πουθενά δεν είχε», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει πως αρνείται κάθε χορηγία που προέρχεται από τον συγκεκριμένο χώρο, ζητώντας από τους γονείς και τον λαό της περιοχής να διεκδικήσουν την πλήρη και αποκλειστική κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων από τον Δήμο και το Κράτος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

ΘΕΜΑ: «ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ!»

Δήμος και ΥΠΑΙΘΑ να αναλάβουν ΤΩΡΑ τις ευθύνες τους για την επισκευή των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από τη μη συντήρηση της στέγης του 1ου ΔΣ Μεγάρων!

Πετάμε στα σκουπίδια τις «ματωμένες» χορηγίες - δόλωμα δήθεν για την επισκευή στέγης, του ναζιστή εγκληματία Η. Κασιδιάρη, καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Η δήθεν «προσφορά» για το 1ο ΔΣ Μεγάρων, μόνο προσφορά δεν είναι, αλλά ένα φτηνό δηλητήριο που στόχο έχει να δηλητηριάσει εμάς και τους μαθητές μας! Να δεχτούμε ότι ο φασισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο! Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, ότι ποτέ και πουθενά δεν είχε! Ποτέ και πουθενά δεν θα έχει!

Γι’ αυτό αρνούμαστε κάθε χορηγία, βαμμένη με το αίμα αγωνιστών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης για μισθούς, ζωή, μόρφωση για όλους! Για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους κατατρεγμένους από τους πολέμους! Γιατί απέναντι σε αυτούς στρέφονται οι φασίστες!

Έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και οι Δήμοι για τη χρόνια υποχρηματοδότηση της Παιδείας, που οδηγεί στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση που βρίσκονται τα σχολεία της περιοχής μας!

Έχουν ευθύνη που αντί να ακούσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και τις διεκδικήσεις τους, αντί να πάρουν μέτρα για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, επιλέγουν να δίνουν λεφτά για νατοϊκούς εξοπλισμούς, να αναβαθμίζουν υποδομές της περιοχής για τις ανάγκες του πολέμου!

Έτσι, στρώνουν το έδαφος και για τη δράση αυτών των ομάδων! Και ταυτόχρονα η - για μια ακόμα φορά συστημική - στάση των φασιστών απαλλάσσει την κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και το Δήμο από την ευθύνη να λύσουν τα προβλήματα!

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ», καλεί τους γονείς και το λαό της περιοχής να διεκδικήσουμε άμεσα την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων!

Διεκδικούμε την άμεση επισκευή της στέγης του 1ου ΔΣ Μεγάρων, με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου! Έλεγχος και επισκευή όλων των σχολείων ώστε να μπαίνουν οι μαθητές μας, τα παιδιά μας σε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια!

Η απάντηση του Συλλόγου Γονέων

Σε νέα ανάρτησή του ο Σύλλογος Γονέων, επισημαίνει: «Λυπούμαστε πραγματικά για την αναστάτωση που δημιουργήθηκε από την ευχαριστήρια ανάρτησή μας για μια χορηγία που λάβαμε, αποσκοπώντας μόνο στη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων μας, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν καμία τυχόν πολιτική διάσταση αυτής, δεδομένου ότι οι ενέργειες και το έργο του Συλλόγου μας αποσκοπούν μόνο στο συμφέρον των μαθητών μας και κατέχονται από οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση».

«Ως ένα μείζον πρόβλημα που ταλαιπωρεί παραπάνω από ένα έτος το σχολείο μας, ενδεικτικά αναφέρουμε τη μη συντήρηση της στέγης στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου, με αποτέλεσμα με τις πρώτες βροχές να εισρεύουν ύδατα σε αυτήν και παρά τις επιστολές τόσο της Διευθύντριας του σχολείου, όσο και του Συλλόγου μας στους αρμόδιους φορείς, μέχρι και σήμερα δεν έχει επιλυθεί», τονίζει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

«Με την παρούσα επιστολή, ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων και με αφορμή την από 23 Σεπτεμβρίου 2026 ευχαριστήρια ανάρτησή μας προς τον κ. Ηλία Κασιδιάρη αναφορικά με χορηγία του προς το σχολείο μας, θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα κάτωθι:

Ως εκλεγμένος σύλλογος του σχολείου μας, που οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του μας τιμούν με την ψήφο τους προκειμένου να τους εκπροσωπούμε, φροντίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές του σχολείου μας, καλύπτοντας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας πλήρεις ανάγκες τους.

Στη διάρκεια όλων των ετών, έχουμε συνδράμει τόσο υλικά όσο και ηθικά ως Σύλλογος, στην επισκευή των εγκαταστάσεων του σχολείου μας, με χρήματα βεβαίως που συγκεντρώνουμε από τις ετήσιες συνδρομές των γονέων, τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε ως Σύλλογος αλλά και από χορηγίες ιδιωτών προκειμένου να βελτιώσουμε τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο, να επιλύσουμε προβλήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά και να εξασφαλίσουμε την ασφάλειά τους καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους βρίσκονται στο σχολείο. Ως ένα μείζον πρόβλημα που ταλαιπωρεί παραπάνω από ένα έτος το σχολείο μας, ενδεικτικά αναφέρουμε τη μη συντήρηση της στέγης στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου, με αποτέλεσμα με τις πρώτες βροχές να εισρέουν ύδατα σε αυτήν και παρά τις επιστολές τόσο της Διευθύντριας του σχολείου, όσο και του Συλλόγου μας στους αρμόδιους φορείς, μέχρι και σήμερα δεν έχει επιλυθεί.

Κάθε φορά που λαμβάνουμε μια χορηγία ως Σύλλογος, προκειμένου να την διαθέσουμε για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον εκάστοτε χορηγό. Αυτό έγινε και με την τελευταία χορηγία του κου Ηλία Κασιδιάρη, που δόθηκε στο σχολείο έπειτα από τη μεσολάβηση γονέα από τον οποίο στο σχολείο και ο οποίος δεν είναι μέλος του Συλλόγου, προκειμένου να καλύψουμε εργασίες επισκευής αιθουσών που πραγματοποιήθηκαν, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Δυστυχώς, όμως, στην κίνησή μας αυτή δόθηκε πολιτική διάσταση και δημιουργήθηκε μια αναστάτωση που πραγματικά μας στενοχωρεί καθώς σε καμία περίπτωση ο Σύλλογός μας δεν πολιτικοποιείται, δεν επηρεάζεται και δεν κατευθύνεται ιδεολογικά από κανέναν χορηγό. Όλα αυτά τα χρόνια και με την αγαστή συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διευθύντριας του σχολείου μας, έχουμε αποδείξει με το έργο μας, πως μοναδικό σκοπό έχουμε τη βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών μας και την ασφαλή ανάπτυξή τους μέσα σε ένα δημοκρατικό και πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον.

Λυπούμαστε πραγματικά για την αναστάτωση που δημιουργήθηκε από την ευχαριστήρια ανάρτησή μας για μια χορηγία που λάβαμε, αποσκοπώντας μόνο στη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων μας, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν καμία τυχόν πολιτική διάσταση αυτής, δεδομένου ότι οι ενέργειες και το έργο του Συλλόγου μας αποσκοπούν μόνο στο συμφέρον των μαθητών μας και κατέχονται από οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση.

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας

Με εκτίμηση

Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων».