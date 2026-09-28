Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αλλά και την εκκένωση των διαμερισμάτων.

Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου, επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αλλά και την εκκένωση των διαμερισμάτων, καθώς η φωτιά ξέσπασε την ώρα που οι ένοικοι βρίσκονταν στα σπίτια τους και κοιμούνταν.

Μεγάλες ζημιές στο κτίριο

Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ακόμη και αρκετές ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, με τους πυροσβέστες να παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Σύμφωνα με το ERTnews, ένοικος του κτιρίου περιέγραψε πως ξύπνησε όταν η σύζυγός του τον ειδοποίησε ότι το μπαλκόνι είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Όπως ανέφερε, η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο από το ισόγειο προς τους επάνω ορόφους, με τις φλόγες να εισέρχονται στα διαμερίσματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάτοικοι κάνουν λόγο και για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Μία γυναίκα ανέφερε ότι άκουσε μια έντονη έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Σύμφωνα με την ίδια, μέσα σε περίπου μισή ώρα η φωτιά είχε επεκταθεί σχεδόν σε ολόκληρο το κτήριο.

Ένοικος του κτιρίου που μένει στο ρετιρέ ανέφερε στο MEGA ότι «γύρω στις 4.30 το πρωί φώναζε, ούρλιαζε μια γυναίκα. Φωτιά, φωτιά. Την ώρα που άνοιξα την πόρτα, άρχισαν να ανεβαίνουν προς τα πάνω, τρέχοντας προς την ταράτσα κάποιοι νομίζοντας ότι θα σωθούν από τον καπνό. Εγώ φώναζα κατεβείτε προς τα κάτω προς την έξοδο. Όπως καταλαβαίνετε ο καπνός είχε πάει προς τα πάνω. Η φωτιά ξεκίνησε από το μαγαζί από κάτω που είναι καφέ-ναργιλέ. Έχουν πάρει φωτιά όλα τα διαμερίσματα μέχρι το τρίτο προς την πλευρά του Παντοπωλείου. Και μια γυναίκα έμαθε ότι άκουγε ότι έγιναν τρεις εκρήξεις».

Βίντεο ντοκουμέντο

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlqnjrn6j3c9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Απεγκλωβισμοί από την ταράτσα

Ορισμένοι ένοικοι κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους από την κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι, λόγω των πυκνών καπνών, αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα.

Από εκεί απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι τους οδήγησαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο ατυχήματος που συνδέεται με εύφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης.

Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου τρία χρόνια είχε σημειωθεί εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.