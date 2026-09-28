Στο μικροσκόπιο των Αρχών παραμένουν τα αίτια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και τα ευρήματα από τα συντρίμμια του κτηρίου. Παράλληλα, ξεκινούν οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια.

Απαντήσεις για τα αίτια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα αναζητούν οι εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής μέσα στα συντρίμμια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που φέρεται να βρισκόταν στον δεύτερο όροφο.

Τα μέχρι τώρα ευρήματα ενισχύουν το σενάριο της διαρροής, η οποία ενδέχεται να οδήγησε στη συσσώρευση μεγάλης ποσότητας αερίου στα ανώτερα σημεία του διώροφου κτηρίου. Μικρή πηγή ανάφλεξης εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει την ισχυρή έκρηξη και την καταστροφή που ακολούθησε.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τόσο η κατάσταση της εγκατάστασης όσο και η παλαιότητα του κτιρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν παράγοντες που συνέβαλαν στην τραγωδία και να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν από τη στιγμή της έκρηξης και της εκδήλωσης της πυρκαγιάς έως την κατάρρευση του κτηρίου.

Την ίδια ώρα, τα μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν το σύνολο των δομικών υλικών από τα συντρίμμια. Τα υλικά μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Αθηναίων, όπου εξετάζονται λεπτομερώς από τα στελέχη της ΔΑΕΕ και τους πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ξεκινούν οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια

Την ίδια ώρα, σήμερα (28/9) ξεκινούν οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτήρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9) προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην ευρύτερη περιοχή, με το ωστικό κύμα να σπάει τζαμαρίες, να προκαλεί φθορές σε προσόψεις και να δημιουργεί προβλήματα σε γειτονικές κατασκευές.

Η διαδικασία των ελέγχων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για παλιά κτήρια στην καρδιά της Αθήνας, σε μια ιστορική συνοικία, όπου οι μηχανικοί καλούνται να αξιολογήσουν όχι μόνο την έκταση των ζημιών αλλά και τη στατική επάρκεια κάθε κτηρίου.

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία οι συγγενείς των θυμάτων

Την ίδια ώρα, χθες έφτασαν στην Ελλάδα οι συγγενείς των θυμάτων της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών.

Οι οικογένειες αναμένεται να μεταβούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, όπου θα δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σορών.

Υπενθυμίζεται ότι από τη φονική έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους έχασαν τη ζωή τους η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, η Έρις Τσάνι και ο σύζυγός της Φλορίν Χότζα, καθώς και το ηλικιωμένο ζευγάρι Αθηνά Παπαρέσκου και Έντμοντ Χινγκς, οι οποίοι διέμεναν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.