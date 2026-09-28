Τι διευκρινίζουν οι ειδικοί για τη χορήγηση του επιδόματος των 400 ευρώ.

Εκτός του επιδόματος των 400 ευρώ παραμένουν οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ακόμη και εάν έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης και 40 έτη καταβολής εισφορών.

Το ηλικιακό όριο των 65 ετών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης. Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος που έχει αποχωρήσει από την εργασία του και λαμβάνει σύνταξη, αλλά δεν έχει συμπληρώσει τα 65, δεν δικαιούται το ποσό των 400 ευρώ.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση εξακολουθεί να ισχύει, παρά το γεγονός ότι αρκετοί συνταξιούχοι έχουν συμπληρώσει ακόμη και 40 χρόνια ασφάλισης και έχουν καταβάλει επί δεκαετίες ασφαλιστικές εισφορές.

Γιατί παραμένει το όριο των 65 ετών

Η διατήρηση του ηλικιακού ορίου συνδέεται, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, με το δημοσιονομικό κόστος της παροχής. Εάν το όριο των 65 ετών καταργούνταν, η ενίσχυση των 400 ευρώ θα επεκτεινόταν σε όλους τους συνταξιούχους που πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Αυτό θα αύξανε σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων και, κατ’ επέκταση, τη συνολική δαπάνη του μέτρου.

Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε να διατηρηθεί το ηλικιακό κριτήριο, ενώ παράλληλα διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων μέσω της κατάργησης των εισοδηματικών περιορισμών.

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Τι σημαίνει αυτό για τους κάτω των 65

Ένας συνταξιούχος ηλικίας 62, 63 ή 64 ετών δεν λαμβάνει το 400άρι μόνο και μόνο επειδή έχει συνταξιοδοτηθεί ή επειδή έχει συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης. Το δικαίωμα στην ενίσχυση, με βάση το ισχύον ηλικιακό κριτήριο, αποκτάται μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Έτσι, το ηλικιακό όριο δημιουργεί μια σαφή διαφοροποίηση μεταξύ συνταξιούχων που βρίσκονται κάτω και πάνω από τα 65 έτη, ανεξάρτητα από τα συνολικά χρόνια ασφάλισης. Μια τρίτεκνη οικογένεια (όπου και οι δύο σύζυγοι είναι 61 ετών) και συνταξιοδοτείται με άνευ ορίου ηλικίας, δεν θα συμπεριληφθεί στην παροχή.

Χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα λάβουν το επίδομα των 400 ευρώ:

Οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 2025 το 65 έτος της ηλικίας τους. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη θανάτου, δηλαδή σύνταξη χηρείας και είναι άνω των 60 ετών και συγκεκριμένα από 61 έτη έως και 65 έτη. Οι συνταξιούχοι αναπηρίας και αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες που παίρνουν το σχετικό επίδομα από τον Οργανισμό .Σε αυτούς θα χορηγηθεί η παροχή χωρίς ηλικιακά κριτήρια.

Συντάξεις χηρείας: Τι διευκρινίζουν οι ειδικοί για τη χορήγηση του επιδόματος των 400 ευρώ

Σύμφωνα με τους ειδικούς το ηλικιακό όριο των 60 ετών προβλέπεται να είναι για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας και όχι δική τους σύνταξη, δηλαδή σύνταξη γήρατος.

Το ηλικιακό όριο αναμένεται να ανέβει στα 65 έτη, εάν μια χήρα λαμβάνει σύνταξη χηρείας και δική της σύνταξη, δηλαδή σύνταξη γήρατος.