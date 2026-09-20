Το επίδομα 400 ευρώ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο θα χρηματοδοτηθεί από τις συντάξεις.

Το περιβόητο επίδομα 400 ευρώ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο θα χρηματοδοτηθεί από τις συντάξεις. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά.

Μέχρι σήμερα πάνω από 15 δισ. ευρώ έχουν αφαιρεθεί από τις τσέπες 400.000 συνταξιούχων λόγω της άδικης, διπλής, φορολόγησής τους με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), για την οποία πάγιο αίτημα των συνταξιούχων είναι η κατάργησή της.

Μόνο το 2026 πάνω από 400.000 συνταξιούχοι (ή οι κληρονόμοι τους) με κύρια μεικτή σύνταξη άνω των 1.468 ευρώ και επικουρική μεικτή σύνταξη άνω των 300 ευρώ (οι συντελεστές παραμένουν ίδιοι) θα χάσουν συνολικά το υπέρογκο ποσό των 888 εκατ. ευρώ (721 από κύριες συντάξεις + 167 από επικουρικές), σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, μόνο από την ΕΑΣ, αφού υφίστανται τις περικοπές ύψους 3%-14% και 3%-10%, αντιστοίχως.

Ακριβώς το ίδιο ποσό, 888 εκατ. ευρώ θα κοστίσει το επίδομα 400 ευρώ που θα πάρουν 2,2 εκατ. συνταξιούχοι στις 30 Νοεμβρίου.

Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) θεσπίστηκε με το άρθρο 38 του Ν. 3863/2010 (πρώτο Μνημόνιο) για όλες τις κύριες συντάξεις που υπερέβαιναν το ποσό των 1.400 ευρώ (μεικτά) κάθε μήνα από 1-8-2010 κι εφεξής.

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Η παρακράτησή της από όλες τις κύριες συντάξεις ξεκινούσε από 3% για τις συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ και αυξανόταν μέχρι και 14% για τις συντάξεις άνω των 3.500 ευρώ. Με τον Νόμο 3986/2011 η ΕΑΣ επεκτάθηκε και στις επικουρικές συντάξεις που υπερέβαιναν τα 300 ευρώ (μεικτά) τον μήνα, σε ποσοστά 3%-10%.

Με τον Νόμο 5162/2024 οι συντελεστές 3%-14% παρέμειναν οι ίδιοι με τιμαριθμοποίηση των αντίστοιχων ποσών κατά 2,4%, όση και η αύξηση των συντάξεων για τα έτη 2025 και 2026, αντίστοιχα. Η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να καταργήσει (όπως ήταν το αίτημα όλων των συνταξιούχων) την ΕΑΣ, την επαναθέσπισε, και μάλιστα τη θωράκισε περαιτέρω. Το μόνο που απλώς έκανε ήταν να τιμαριθμοποιήσει τα οκτώ κλιμάκια – συντελεστές για την παρακράτησή της.

Άκρως αποκαλυπτικά τα στοιχεία από τον κρατικό προϋπολογισμό 2026

Oπως παρατηρεί η ΕΝΥΠΕΚΚ, στις 5-9-2026 ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξήγγειλε τη χορήγηση επιδόματος ύψους 400 ευρώ καθαρά σε όλους τους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών και χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Ταυτόχρονα εξαίρεσε πάνω από 400.000 χαμηλοσυνταξιούχους και ορφανά κάτω των 65ου έτους ηλικίας.

Όμως, ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε οι αρμόδιοι υπουργοί του που εκλαΐκευσαν το συγκεκριμένο μέτρο στις 6-9-2026, ανέφεραν ότι τα 888 εκατ. ευρώ (που θα κοστίσει η χορήγηση του επιδόματος των 400 ευρώ σε 2.220.000 δικαιούχους) δεν είναι «μέρισμα ανάπτυξης», αλλά θα έχει εισπραχθεί από 500.000 συνταξιούχους, υπόχρεους για την καταβολή εισφοράς υπέρ ΕΑΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα πρωτομνημονιακή νομοθεσία.

Στην ουσία, οι περίπου 500.000 συνταξιούχοι-υπόχρεοι σε εισφορά υπέρ ΕΑΣ θα καλύψουν το συνολικό κόστος για το επίδομα των 400 ευρώ καθαρά που θα λάβουν 1.900.000 συνταξιούχοι και πάνω από 300.000 ΑμΕΑ του ΟΠΕΚΑ και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Η σημερινή κυβέρνηση, αντί να καταργήσει το άδικο αυτό «χαράτσι» τής πρωτομνημονιακής περιόδου, επαναθέσπισε και θωράκισε τη φορο-εισφορά τής ΕΑΣ με τον ν. 5162/2024 (ΦΕΚ Α 198). Η κυβέρνηση της ΝΔ αγνόησε το πάγιο αίτημα όλων των συνταξιούχων για την κατάργησή της, αφού πρόκειται για τον σκληρότερο φόρο επί των συντάξεων που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη. Το μόνο που απλώς έκανε ήταν να τιμαριθμοποιήσει τα οκτώ (8) κλιμάκια-συντελεστές για την παρακράτησή της (άρθρο 14 παρ.1) από 1-1-2025.

Συνέπεια της νέας αυτής ρύθμισης είναι ότι, από τους 440.606 συνταξιούχους που ήταν υπόχρεοι για παρακράτηση της ΕΑΣ, το 2025 οι 346.000 δεν ωφελήθηκαν καθόλου και συνέχισαν να καταβάλουν την ΕΑΣ στο ίδιο ύψος ή και παραπάνω, ενώ οι υπόλοιποι (93.606) είτε δεν πλήρωσαν καθόλου είτε πλήρωσαν λιγότερο από το 2024. Γι’αυτό η ρύθμιση του ν. 5162/2024 αποτελεί εμπαιγμό των συνταξιούχων-υπόχρεων της ΕΑΣ και των οικογενειών τους, όπως παρατηρεί η ΕΝΥΠΕΚΚ.

Με τη νέα «αρχιτεκτονική» τής κυβέρνησης, το 2026 οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν μεγαλύτερο ποσό για την Εισφορά υπέρ Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) απ’όση τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα πάντα με την Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 (Πίνακας 3.18, σελ. 167).