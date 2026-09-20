Περίπου ένας στους τρεις από όσους έχουν κινηθεί για ένταξη εκτιμάται ότι πληροί τα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια για τις κατηγορίες που προβλέπουν βελτίωση της ισοτιμίας από 20% έως 50%.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για την ένταξη στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, καθώς η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου και, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν διαφαίνεται πρόθεση για νέα παράταση.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνουν ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία των επιλέξιμων δανειοληπτών να αξιοποιήσουν το πλαίσιο μετατροπής των οφειλών τους σε ευρώ με ευνοϊκότερους όρους. Το ενδιαφέρον εμφανίζεται αυξημένο όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία, χωρίς ωστόσο η εκδήλωση ενδιαφέροντος να σημαίνει σε όλες τις περιπτώσεις ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου το 65% των δικαιούχων έχει ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση αξιοποίησης της ρύθμισης, ενώ τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι το ποσοστό μπορεί να προσεγγίσει το 70% μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Ένα σημαντικό μέρος των δανειοληπτών βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία αξιολόγησης των όρων, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει οριστικά στη μετατροπή της οφειλής από ελβετικό φράγκο σε ευρώ.

Στις τράπεζες παραμένουν 20.625 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με υπόλοιπο περίπου 2,5 δισ. ελβετικών φράγκων, ενώ επιπλέον 17.442 δάνεια, συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ελβετικών φράγκων, βρίσκονται υπό τη διαχείριση εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων. Συνολικά, τα δάνεια που εκτιμάται ότι μπορούν δυνητικά να υπαχθούν στο πλαίσιο ανέρχονται σε 38.067.

Βασικός πυρήνας της ρύθμισης είναι η μετατροπή των δανείων σε ευρώ με βελτιωμένη συναλλαγματική ισοτιμία. Το όφελος διαμορφώνεται σε τέσσερις βαθμίδες, με βελτίωση της ισοτιμίας κατά 15%, 20%, 30% ή 50%, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο δανειολήπτης. Για τις ευνοϊκότερες κατηγορίες εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ η οριζόντια βελτίωση κατά 15% παρέχεται χωρίς αντίστοιχους περιορισμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Περίπου ένας στους τρεις από όσους έχουν κινηθεί για ένταξη εκτιμάται ότι πληροί τα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια για τις κατηγορίες που προβλέπουν βελτίωση της ισοτιμίας από 20% έως 50%. Οι υπόλοιποι μπορούν να αξιοποιήσουν την οριζόντια έκπτωση 15%.

Τι ισχύει για κάθε κατηγορία

Διαφορετική είναι και η διαδικασία ανάλογα με την κατηγορία. Οι δανειολήπτες που διεκδικούν κλιμακωτή βελτίωση της ισοτιμίας από 20% έως 50% υποβάλλουν αίτηση μέσω της σχετικής πλατφόρμας, ενώ όσοι επιλέγουν την οριζόντια μείωση κατά 15% απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα ή στον servicer που διαχειρίζεται την οφειλή τους.

Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία κινείται κοντά στο 1 ευρώ προς 0,95 ελβετικά φράγκα, επίπεδο οριακά ευνοϊκότερο σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία ψηφίστηκε η ρύθμιση, όταν η αντίστοιχη ισοτιμία βρισκόταν περίπου στο 0,93. Η προβλεπόμενη έκπτωση εφαρμόζεται στην ισοτιμία μετατροπής και όχι απευθείας στο κεφάλαιο του δανείου, με αποτέλεσμα το τελικό οικονομικό όφελος να διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε οφειλής.

Στο πλαίσιο μπορούν να ενταχθούν ενήμερα, καθώς και ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Για οφειλές που βρίσκονταν σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 19 Φεβρουαρίου 2026 προβλέπεται προηγουμένως η ρύθμισή τους, είτε με απευθείας συμφωνία με τον πιστωτή είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να καταστούν επιλέξιμες για μετατροπή.

Μετά τη μετατροπή σε ευρώ, τα δάνεια προβλέπεται να εξυπηρετούνται με σταθερό επιτόκιο από 2,30% έως 2,90% για το σύνολο της υπολειπόμενης διάρκειας αποπληρωμής. Τέλος, παρέχεται υπό προϋποθέσεις δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας έως και κατά πέντε έτη, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση της μηνιαίας δόσης.