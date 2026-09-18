«Η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο από τις ευρωπαϊκές όσο και τις ελληνικές αρχές, ασκείται με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα και ουδέν πρόβλημα υπάρχει», τονίζουν χαρακτηριστικά κύκλοι του Γιάννη Στουρνάρα.

Κατηγορηματικά διαψεύδουν κύκλοι του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, τις πληροφορίες που διακινήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με φερόμενα προβλήματα υπερδανεισμού μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και με υποτιθέμενες επιστολές του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) προς την ελληνική πλευρά.

Πηγές προσκείμενες στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος χαρακτηρίζουν τις σχετικές αναφορές ανυπόστατες, επισημαίνοντας ότι «ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα». Παράλληλα, απορρίπτουν την εικόνα περί προβλημάτων στο τραπεζικό σύστημα που συνδέονται με τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων.

«Η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο από τις ευρωπαϊκές όσο και τις ελληνικές αρχές, ασκείται με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα και ουδέν πρόβλημα υπάρχει», τονίζουν χαρακτηριστικά κύκλοι του Γιάννη Στουρνάρα.

Η παρέμβαση έρχεται μετά από ένα ιδιότυπο σκηνικό φημών και δημοσιευμάτων που αναπτύχθηκε γύρω από τις ελληνικές τράπεζες και τις χρηματοδοτήσεις μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν πληροφορίες περί επιστολών του ευρωπαϊκού εποπτικού μηχανισμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες φέρονταν να αφορούν δάνεια σημαντικού ύψους προς ελληνικές επιχειρήσεις.

Η «επανάληψη» των ισχυρισμών προκάλεσε έρευνα για το κατά πόσο υπήρχε πράγματι τέτοια αλληλογραφία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η πλευρά του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, από τη σχετική διερεύνηση δεν προέκυψε η ύπαρξη των συγκεκριμένων επιστολών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που περιέγραφαν μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη εικόνα για ορισμένες τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, κάνοντας λόγο για υπερβολικό δανεισμό επιχειρηματικών ομίλων, αυξημένους πιστωτικούς κινδύνους και ενδεχόμενες πιέσεις στην κεφαλαιακή θέση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι αναφορές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ένας ισχυρισμός περί αδικαιολόγητης χρηματοδότησης μιας μεγάλης επιχείρησης δεν αφορά μόνο τον δανειολήπτη. Εγείρει ευθέως ζήτημα για τις τράπεζες που ενέκριναν τη χρηματοδότηση, τις διαδικασίες αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου και τα κριτήρια με τα οποία χορηγήθηκαν τα σχετικά δάνεια.

Όταν, μάλιστα, οι χρηματοδοτήσεις προέρχονται από περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα, το ζήτημα αποκτά ευρύτερη διάσταση, καθώς ο σχετικός ισχυρισμός δεν αφορά πλέον μια μεμονωμένη πιστωτική απόφαση αλλά τις διαδικασίες που ακολουθεί σημαντικό τμήμα του τραπεζικού συστήματος.

