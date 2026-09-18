Η τρυφερή ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η μητέρα της Σταματίνας Τσιμτσιλή και η παρουσιάστρια θέλησε να την τιμήσει και να της ευχηθεί με τον δικό της, ξεχωριστό τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του Alpha, το απόγευμα της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μέσω της οποίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις κοινές τους στιγμές.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα η Σταματίνα Τσιμτισλή εμφανίζεται στην παιδική της ηλικία, στην αγκαλιά της μητέρας της, ενώ σε άλλα ποζάρει η μία στο πλευρό της άλλης, με τις δύο γυναίκες να εμφανίζονται χαμογελαστές.

«Χρόνια πολλά μανούλα μου!», έγραψε στη σχετική λεζάντα η παρουσιάστρια, χαρίζοντας στη μητέρα της την πιο τρυφερή ευχή της δημόσια.

{https://www.instagram.com/p/DdbgiKjl9EN/?hl=el&img_index=1}

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, κάνει πρεμιέρα στον Alpha, με την εκπομπή «Happy Day» να επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες για 14η σεζόν.