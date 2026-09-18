Η νέα ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και η τρυφερή εξομολόγηση για τον γιο της.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, καθώς τον Ιούλιο του 2025 έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, τον μικρό Ιάσονα.

Η ραδιοφωνική παραγωγός και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, έζησαν ένα από τα πιο ξεχωριστά καλοκαίρια της κοινής τους ζωής, κάνοντας διακοπές με τον μικρό Ιάσονα, δημιουργώντας καθημερινά νέες αναμνήσεις.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η βάφτιση του παιδιού τους, αλλά και το πρώτο πάρτι για τα γενέθλιά του.

Το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, μέσα από ανάρτησή της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά από τα πιο έντονα συναισθήματα που βιώνει από τον ρόλο της μητέρας.

Η νέα ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη

Η ραδιοφωνική παραγωγός δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τον γιο της, και στη σχετική λεζάντα πρόσθεσε:

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«Σήμερα ξύπνησα με μια σκέψη. Πόσο πολύ αλλάζει μία γυναίκα όταν γίνεται μαμά.

Υπάρχουν μέρες εύκολες, υπάρχουν όμως και μέρες δύσκολες. Στιγμές γεμάτες χαρά και άλλες στιγμές που προσπαθώ να βρω τις ισορροπίες μου μέσα σε αυτή την πραγματικότητα.

Και κάπου εκεί καταλαβαίνω ότι μαζί σου γεννιέται καθημερινά και μια καινούργια εκδοχή μου. Και ξέρεις κάτι; Αυτή η εκδοχή μου είναι πιο δυνατή, πιο υπομονετική, πιο ευαίσθητη, πιο γεμάτη. Όχι απολύτως τέλεια. Ακόμα έχω να μάθω πολλά από εσένα, έχω ακόμα πολλά να αλλάξω και να διορθώσω. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο όμορφο απ’ όλα…

Εγώ σου δείχνω τον κόσμο κι εσύ, κάθε μέρα, μου μαθαίνεις να τον βλέπω ξανά από την αρχή.

Σ’ αγαπώ πολύ Jason».

{https://www.instagram.com/p/DdbBg9cMJt7/?hl=el}