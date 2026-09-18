Απόβαση σε παραλία αλλά και αντιμετώπιση drones είναι μερικά από τα επιχειρησιακά σενάρια της στρατιωτικής άσκησης.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διεθνής διακλαδική στρατιωτική άσκηση «MEDUSA 15-2026», η οποία πραγματοποιείται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης, στο Μυρτώο Πέλαγος και στη θαλάσσια ζώνη νότια της Καρπάθου.

Η φετινή άσκηση ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή δυνάμεων από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, καθώς και τη συνδρομή επιχειρησιακών μέσων από την Γαλλία και την Ιταλία.

Η «MEDUSA» ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε τακτική πολυεθνική στρατιωτική άσκηση, με τις δύο χώρες να εναλλάσσονται στη φιλοξενία της.

Η Ελλάδα φιλοξένησε τη διοργάνωση το 2024, ενώ το 2025 η άσκηση πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο. Την άσκηση παρακολουθούν επίσης ως χώρες-παρατηρητές η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη, διευρύνοντας περαιτέρω τον διεθνή χαρακτήρα της.

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Ισχυρή παρουσία ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων

Βασικός στόχος της άσκησης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των συμμετεχουσών χωρών. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρούν διαφορετικοί τύποι στρατιωτικών μέσων, μεταξύ των οποίων φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρα, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη.

Παράλληλα, συμμετέχουν μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), ενώ στις δραστηριότητες λαμβάνουν μέρος και μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων. Τα σενάρια της «MEDUSA 15» περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αεροναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές ενέργειες και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

Στο επίκεντρο τα drones και η αντιμετώπιση επιθέσεων από σμήνη

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη φετινή άσκηση δίνεται στις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα στα UAV και FPV drones, καθώς και στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων απειλών. Τα επιχειρησιακά σενάρια περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση ταυτόχρονων επιθέσεων από μεγάλο αριθμό drones, γνωστών ως επιθέσεις τύπου «σμήνους».

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται και δοκιμάζονται στην πράξη οι δυνατότητες του ελληνικού συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών Counter-UAS «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ». Η συγκεκριμένη διάσταση της άσκησης αποτυπώνει τη σημασία που αποκτούν τα μη επανδρωμένα συστήματα στα σύγχρονα πεδία επιχειρήσεων και την ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικών δυνατοτήτων εντοπισμού και αντιμετώπισής τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Toklik / EUROKINISSI