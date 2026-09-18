Ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ελέγξει κάθε εξωτερική κρίση, μπορεί όμως να περιορίσει την εξάρτησή της από τις διεθνείς αναταράξεις.

Την ανάγκη να παραμείνει η Ευρωζώνη προσηλωμένη στη συμφωνημένη δημοσιονομική πορεία, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα λήψης στοχευμένων και προσωρινών μέτρων εφόσον ενταθούν οι πιέσεις από τις τιμές της ενέργειας, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδείχθηκε ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν στις αρχές του έτους, καθώς η ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασε τις προβλέψεις. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, πρόσθεσε, η δυναμική αυτή αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα έως το τέλος του 2026.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της, ωστόσο το επόμενο βήμα είναι να μετατρέψει αυτή την ανθεκτικότητα σε οικονομική δύναμη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες, όπως είπε, ασκούν εκ νέου ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με άμεσο αντίκτυπο στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ελέγξει κάθε εξωτερική κρίση, μπορεί όμως να περιορίσει την εξάρτησή της από τις διεθνείς αναταράξεις. Στο πλαίσιο αυτό έθεσε ως προτεραιότητα την επιτάχυνση της πορείας προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, χαρακτηρίζοντάς την ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας.

Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε παράλληλα στις συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, επισημαίνοντας ότι γίνονται περισσότερο περιοριστικές και ότι η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Όσο οι συγκεκριμένες συνθήκες διατηρούνται, προειδοποίησε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί στις μεγάλες οικονομίες, εξέλιξη που συνέδεσε με την ενισχυμένη παγκόσμια ζήτηση για κεφάλαια. Παράλληλα, επισήμανε ότι τα spreads εντός της Ευρωζώνης παραμένουν συγκρατημένα σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους κρίσης. Κατά τον ίδιο, η σημερινή εικόνα δεν παραπέμπει σε καταστάσεις κατά τις οποίες η αβεβαιότητα μετατράπηκε σε ευρύτερη οικονομική αστάθεια.

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Η σταθερότητα αυτή, τόνισε, αποτελεί αποτέλεσμα δύσκολων αποφάσεων, ισχυρότερων θεσμών και πιο υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαφυλαχθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έστειλε σαφές μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη νέα επιβάρυνση από το ενεργειακό κόστος. Εφόσον καταστεί αναγκαία η λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά, όπως υπογράμμισε, θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, είναι να προστατεύονται οι πολίτες όταν οι οικονομικές συνθήκες δυσκολεύουν, χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργούνται πρόσθετα βάρη για το μέλλον. Η έγκαιρη παρέμβαση, πρόσθεσε, θα πρέπει να συνδυάζεται με τη διατήρηση της σταθερότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της αύξησης των επενδύσεων στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τομείς που μπορούν ταυτόχρονα να ενισχύσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ευρώπης. Το Eurogroup, όπως γνωστοποίησε, θα επανέλθει τον επόμενο μήνα στη συζήτηση για αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο έκτακτης συνεδρίασης του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι, παρότι οι υπουργοί Οικονομικών συνεδριάζουν επισήμως μία φορά τον μήνα, βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Όπως ανέφερε, η σημερινή συγκυρία είναι μία από εκείνες στις οποίες η «στενή παρακολούθηση της κατάστασης» αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο, δεδομένης της αβεβαιότητας στο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη, το Eurogroup μπορεί να συνεδριάσει εκ νέου μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Προς το παρόν, ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρό του, δεν υπάρχει σχετικός σχεδιασμός.