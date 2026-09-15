Βασική προτεραιότητα για τον Κυριάκο Πιερρακάκη αποτελεί η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, που περιλαμβάνει την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και την Τραπεζική Ένωση.

Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την οικονομική και χρηματοπιστωτική ενοποίησή της, δημιουργώντας μεγαλύτερες τράπεζες, βαθύτερες κεφαλαιαγορές και ισχυρότερους ευρωπαϊκούς «πρωταθλητές», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Jacques Delors Centre της Hertie School στο Βερολίνο.

Στη συζήτησή του με τη συνδιευθύντρια του Jacques Delors Centre, Thu Nguyen, με θέμα «Από πού θα προέλθει η μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης;», ο κ. Πιερρακάκης έθεσε στο επίκεντρο το πρόβλημα του κατακερματισμού των ευρωπαϊκών αγορών, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή των προτάσεων των εκθέσεων Draghi και Letta αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Όπως ανέφερε, επί χρόνια τα κράτη-μέλη συμφωνούσαν επί της αρχής στην ανάγκη μεγαλύτερης ενοποίησης, ωστόσο οι εθνικές επιφυλάξεις λειτουργούσαν συχνά ως τροχοπέδη. Εκτίμησε, πάντως, ότι το διεθνές περιβάλλον έχει μεταβάλει πλέον τους υπολογισμούς των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, καθώς γίνεται περισσότερο ορατό το κόστος της αδράνειας.

Ως βασική προτεραιότητα ξεχώρισε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, που περιλαμβάνει την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και την Τραπεζική Ένωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη διαθέτει τρισεκατομμύρια ευρώ αποταμιεύσεων που παραμένουν ουσιαστικά αδρανή σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αντί να κατευθύνονται σε παραγωγικές επενδύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τραπεζικό τομέα, τονίζοντας ότι η ενοποίηση υποχώρησε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, ενώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες επενδύουν λιγότερο στην τεχνολογία σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ και την Κίνα.

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«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες τράπεζες στην Ευρώπη, οι οποίες θα μπορούν να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες, να χορηγούν περισσότερη χρηματοδότηση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να παρέχουν υψηλότερα επίπεδα ρευστότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία», σημείωσε, συνδέοντας την τραπεζική ενοποίηση με την ανάπτυξη, την απασχόληση και το κόστος ζωής.

Ο πρόεδρος του Eurogroup υποστήριξε παράλληλα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να περιοριστεί σε μία μόνο μεταρρύθμιση. Ζήτησε ταχεία πρόοδο στην ενοποίηση των αγορών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, στις κεφαλαιαγορές και στην τεχνολογία, ενώ τάχθηκε υπέρ μιας περισσότερο στοχευμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη και τους κλάδους στους οποίους η ΕΕ διαθέτει ήδη συγκριτικό πλεονέκτημα.

Για τα δημόσια οικονομικά επισήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και η ανάπτυξη δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. Επικαλέστηκε την ελληνική εμπειρία, σημειώνοντας ότι η χώρα συνδυάζει ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, πλεονάσματα και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ υπογράμμισε ότι «οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν».

Αναφερόμενος στη Γερμανία, απέφυγε τη λογική των «μαθημάτων» μεταξύ των κρατών-μελών και έδωσε έμφαση στην αλληλεξάρτηση των ευρωπαϊκών οικονομιών. «Η Γερμανία είναι η βιομηχανική ατμομηχανή της Ευρώπης. Θεωρώ ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία χρειάζεται την Ευρώπη», δήλωσε.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε, τέλος, ότι η απάντηση στον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό περνά μέσα από περισσότερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, επενδύσεις στην τεχνολογία και τη δημιουργία επιχειρήσεων ικανών να ανταγωνιστούν σε διεθνή κλίμακα. «Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκούς πρωταθλητές», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να λειτουργεί ως σύνολο κατακερματισμένων εθνικών αγορών.