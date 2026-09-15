Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η εισηγμένη απέκτησε ποσοστό 75% στην Estia, συμμετέχοντας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συνολικό ποσό 3,925 εκατ. ευρώ.

Η Moda Bagno ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, αποκτώντας τον έλεγχο της εταιρείας που έχει στην ιδιοκτησία της το ιστορικό κτίριο της εφημερίδας «Εστία» στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο τη μετατροπή του ακινήτου σε πολυτελές ξενοδοχείο και εστιατόριο.

Ειδικότερα, η Ν. Βαρβέρης – Moda Bagno Α.Ε. ανακοίνωσε ότι στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 προχώρησε σε συμφωνία με τους υφιστάμενους μετόχους της «Estia JJC Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων», Cyril-Lucien-Alexandre Bernard και Skopos SAS, συμφερόντων Jamil Cherkaoui.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η εισηγμένη απέκτησε ποσοστό 75% στην Estia, συμμετέχοντας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συνολικό ποσό 3,925 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, απέκτησε το δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Estia.

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της Moda Bagno για περαιτέρω επέκταση και ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης.

Το βασικό περιουσιακό στοιχείο της Estia είναι το ιστορικό κτίριο της εφημερίδας «Εστία», επί της οδού Άνθιμου Γαζή 7, στην καρδιά της Αθήνας. Πρόκειται για χαρακτηρισμένο διατηρητέο μνημείο και ένα ακίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα.

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Για το κτίριο έχει ήδη καταρτιστεί σχέδιο ανακαίνισης και αξιοποίησης, το οποίο προβλέπει τη μετατροπή του σε πολυτελές ξενοδοχείο με εστιατόριο. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα του ακινήτου και την ανάδειξη των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του.

Η ανάπτυξη του project θα πραγματοποιηθεί σε συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, δεδομένου του διατηρητέου χαρακτήρα του κτιρίου. Σύμφωνα με τη Moda Bagno, η επένδυση φιλοδοξεί παράλληλα να συμβάλει στην ευρύτερη αναβάθμιση της περιοχής του κέντρου της Αθήνας.