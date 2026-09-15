Από την ηλιοφάνεια στις καταιγίδες – Η μεγάλη αλλαγή στον καιρό της Τετάρτης σύμφωνα με την πρόγνωση του Καλλιάνου, πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα.

Με άρωμα… φθινοπώρου μπαίνει η Τετάρτη, καθώς ο καιρός αλλάζει πρόσωπο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές, μπόρες και κατά τόπους δυνατές καταιγίδες. Η θερμοκρασία, πάντως, θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, η Τετάρτη δεν θα θυμίζει σε όλη τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν φαινόμενα κυρίως στα βόρεια και δυτικά.

Πού θα βρέξει

Οι πιο «φθινοπωρινές» συνθήκες θα επικρατήσουν στα βόρεια Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και σε τμήματα της Μακεδονίας, κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Βροχές αναμένονται επίσης στην κεντρική και δυτική Στερεά Ελλάδα. Τοπικές βροχές, κατά κανόνα ασθενείς έως μέτριας έντασης, θα σημειωθούν στα δυτικά της Πελοποννήσου και στις Κυκλάδες, ενώ φαινόμενα αναμένονται κατά διαστήματα και στα Δωδεκάνησα μέχρι το βράδυ. Πιο άστατος θα είναι ο καιρός στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, στα Κύθηρα και στην Κρήτη. Εκεί, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα εκδηλωθούν βροχές, μπόρες αλλά και δυνατές καταιγίδες κατά περιόδους.

Η Αττική κρατά… αποστάσεις από την κακοκαιρία

Στην Αττική τα πράγματα θα είναι πιο ήπια. Ο ουρανός θα έχει λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες και περισσότερο στα κεντροανατολικά του νομού. Δεν φαίνεται, επομένως, να έρχεται στην Αττική το έντονο σκηνικό που θα χαρακτηρίσει άλλες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου, με τον καιρό να παραμένει κατά βάση ήπιος.

Παρά τις βροχές και τις καταιγίδες, ο υδράργυρος δεν θα υποχωρήσει σημαντικά. Στα βόρεια ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24-27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Επτάνησα θα αγγίξει τους 30-31 βαθμούς. Στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές θα φτάσει τους 27-28 βαθμούς Κελσίου.

Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί από την Πέμπτη, με τις βροχές να περιορίζονται κυρίως στα Επτάνησα και σε ορισμένες νότιες περιοχές, όπως η Κρήτη και η νοτιοδυτική Πελοπόννησος. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα γίνει καλύτερος, με αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί στους 30-32 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Καλός αναμένεται να είναι ο καιρός και την Παρασκευή, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Οι νεφώσεις θα είναι περιορισμένες, αν και πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στην κεντροβόρεια Ελλάδα. Έτσι, η Τετάρτη θα αποτελέσει μια μικρή «παρένθεση» φθινοπωρινού τύπου, πριν ο καιρός επιστρέψει σε πιο ήπιους ρυθμούς από την Πέμπτη.