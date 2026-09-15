Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για το βρέφος που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που είναι ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία καταγγέλλει το «Χαμόγελο του Παιδιού», με αφορμή την περίπτωση του βρέφους στην Κρήτη, το οποίο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το νεογέννητο βρέφος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 18χρονη μητέρα αρχικά υποστήριξε ότι το μωρό έπεσε, αλλά στη συνέχεια φέρεται να είπε πως το χτύπησε στις παρειές, υπό συνθήκες ψυχολογικής πίεσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», το 2013 ο οργανισμός έλαβε ανώνυμη αναφορά για σωματική κακοποίηση ενός τετράχρονου κοριτσιού από τους γονείς του. Ήταν η 18χρονη, σήμερα, μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται. Η αναφορά προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία, ως ιδιαίτερα κρίσιμη.

Επίσης, το 2022 ζητήθηκε από τον οργανισμό να μεταφέρει τη 14χρονη τότε- σημερινή μητέρα του βρέφους- από το νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, σε άλλο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Μέσα από αυτή την υπόθεση αναδεικνύεται για πολλοστή φορά «η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας», αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

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«Η προστασία των παιδιών απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση, συνέχεια στη φροντίδα και ουσιαστική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε κανένα παιδί που έχει βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου να μην παραμένει χωρίς την αναγκαία προστασία και υποστήριξη», τονίζει ακόμα.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του παιδιού»

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αναφέρουν τη νοσηλεία βρέφους 17 ημερών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει, αναφορικά με την 18χρονη μητέρα που έχει συλληφθεί, ότι:

- Το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

- Το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο.

- Σήμερα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο Οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του.

Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας.

Η προστασία των παιδιών απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση, συνέχεια στη φροντίδα και ουσιαστική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε κανένα παιδί που έχει βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου να μην παραμένει χωρίς την αναγκαία προστασία και υποστήριξη.

Η προστασία ενός παιδιού είναι ευθύνη όλων μας. Αν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, μην το προσπεράσετε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε, δωρεάν και ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας μέσω του CyberTipline Hellas.

Μία αναφορά μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να προστατευτεί ένα παιδί».

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