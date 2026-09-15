Το αεροσκάφος είχε προορισμό την πόλη Κερμανσάχ του Ιράν.

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες μιας εγχώριας πτήσης της Sepehran Airlines τη Δευτέρα (14/09), όταν ένα Boeing 737 αναγκάστηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μασχάντ στο Ιράν, λίγο μετά την απογείωσή του.

Το αεροσκάφος, το οποίο είχε προορισμό την πόλη Κερμανσάχ, υπέστη σοβαρή τεχνική βλάβη κατά τη διαδικασία της απογείωσης. Σύμφωνα με αναφορές, ένα από τα ελαστικά του αεροπλάνου εξεράγη, με αποτέλεσμα τα θραύσματα να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά σε έναν από τους κινητήρες. Οι πιλότοι και το πλήρωμα αντέδρασαν άμεσα στην έκτακτη κατάσταση και ξεκίνησαν διαδικασίες επιστροφής του αεροσκάφους.

Παρά τις σημαντικές φθορές στον κινητήρα και το κατεστραμμένο ελαστικό, οι πιλότοι κατάφεραν να κρατήσουν τον έλεγχο και να πραγματοποιήσουν μια ασφαλή αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μασχάντ.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν τον πανικό και την αγωνία των επιβατών, ενώ διακρίνονται κομμάτια από το εσωτερικό της καμπίνας του αεροσκάφους και τα ντουλάπια να ξεκολλούν.

{https://x.com/aviationbrk/status/2099883286906478737}

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Από το περιστατικό ευτυχώς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος.