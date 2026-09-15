Ο αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει πως η χώρα διαθέτει «τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών».

Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου αναγνώρισε, σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα, ότι παρουσιάστηκε «έλλειψη» πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαπίστωση που η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες.

«Η χρήση πυρομαχικών κατά την επιχείρηση Επική Οργή προκάλεσε ελλείψεις στο στρατηγικό απόθεμα και αποκάλυψε βασικά προβλήματα στη βιομηχανική βάση για τον ανεφοδιασμό με πυρομαχικά», παραδέχεται η έκθεση του γενικού επιθεωρητή του Πενταγώνου για την αμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν. Η έκθεση τονίζει πάντως τη λήψη «μέτρων» από το υπουργείο για την επιτάχυνση της παραγωγής.

Όταν δημοσιεύτηκαν, τον Ιούνιο, πληροφορίες στον Τύπο για την επιβολή περιορισμών στη χρήση συγκεκριμένων τύπων όπλων, κυρίως πυραύλων και πιο συγκεκριμένα πυραύλων αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά συστήματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, η κυβέρνηση τις είχε διαψεύσει. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε διαβεβαιώσει πως η χώρα διαθέτει «τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών».

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο αμερικανός πρόεδρος επέμενε ότι οι διαθέτουν «πρακτικά απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών», όπως δεν έπαψε να επαναλαμβάνει κατά τη διάρκεια του πολέμου, για παράδειγμα τον Μάρτιο.

Ωστόσο, τουλάχιστον σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, η έλλειψη πυρομαχικών είναι τόσο σοβαρή που ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να μην επαναληφθούν επιθέσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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Βαρύ το τίμημα του πολέμου για τον αμερικανικό στρατό

Παρά τη μαζική χρήση των πυραύλων αναχαίτισης, «ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες κτίρια και εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, στη Σαουδική Αραβία, στο Ιράκ, στο Ομάν και στην Ιορδανία», αναφέρει η έκθεση του επιθεωρητή (σελ. 18).

Το έγγραφο, που καλύπτει την περίοδο από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο του 2026, αναφέρεται επίσης στις ζημιές στον στόχο των αεροσκαφών: καταστράφηκαν τέσσερα F-15, υπέστησαν ζημιές ένα F-35, επτά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135, ενώ καταστράφηκαν επίσης «ως και 30» μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα MQ-9 Reaper, μεταξύ άλλων.

Το έγγραφο υπολογίζει ότι «πάνω από 50.000» αμερικανοί στρατιωτικοί ενεπλάκησαν στον πόλεμο στον Κόλπο, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Τα αντίποινα του Ιράν ή συμμάχων του κατέστρεψαν επίσης διπλωματικά κτίρια σε τέσσερις χώρες (Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), πάντα σύμφωνα με το έγγραφο.