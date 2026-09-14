Η νέα άνοδος των τιμών έρχεται καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα, μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει τη λειτουργία του στρατηγικής σημασίας αγωγού East-West, ο οποίος επιτρέπει τη μεταφορά αργού παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού ενισχύονται κατά 2,8%, στα 102,87 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, καταγράφει άνοδο 3,1%, στα 107,87 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος των τιμών έρχεται καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή. Ο αγωγός East-West υπέστη ζημιές την Πέμπτη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ, με αποτέλεσμα οι σαουδαραβικές αρχές να προχωρήσουν στη διακοπή της λειτουργίας του. Το Ριάντ δεν έχει γνωστοποιήσει μέχρι στιγμής ούτε την έκταση των ζημιών ούτε το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την επαναλειτουργία του.

Ο κομβικός ρόλος του East-Wed στην σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς ο συγκεκριμένος αγωγός έχει δυνατότητα μεταφοράς έως και 7 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως. Διασχίζει τη Σαουδική Αραβία από ανατολικά προς δυτικά, συνδέοντας τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές κοντά στον Περσικό Κόλπο με τους εξαγωγικούς τερματικούς σταθμούς στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο East-West έχει αποκτήσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια περιορισμού των σοβαρών διαταραχών στην προσφορά πετρελαίου που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν. Μέσω του αγωγού, η Σαουδική Αραβία μπορεί να μεταφέρει αργό προς την Ερυθρά Θάλασσα και να περιορίζει την εξάρτησή της από τη θαλάσσια διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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Το Ριάντ έχει βασιστεί σε αυτή την εναλλακτική οδό για να ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών του μακριά από τον Περσικό Κόλπο, καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ συγκρούονται για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, είχε δηλώσει κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας τον Αύγουστο ότι ο αγωγός έχει διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στη σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου ακόμη και από τη μεγάλης κλίμακας αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Εύθραυστη η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, η κατάσταση ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Την Κυριακή ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σοβαρή πυρκαγιά στο πλοίο, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Οι τελευταίες εξελίξεις επηρεάζουν παράλληλα και τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Συνάντηση μεταξύ του Ιράν και αραβικών κρατών του Κόλπου, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα στο Ομάν με αντικείμενο την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, αναβλήθηκε αιφνιδιαστικά μετά την επίθεση στον σαουδαραβικό αγωγό.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η περιφερειακή συνάντηση στη Σαλάλα αναβλήθηκε «προς το συμφέρον της συναίνεσης», επισημαίνοντας ότι το Ομάν παραμένει προσηλωμένο στην προώθηση ενός διαλόγου που θα στηρίζει τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη συνεργασία στην περιοχή.

Οι πιέσεις προς τη Σαουδική Αραβία έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς ένοπλες οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους. Οι Χούθι στην Υεμένη έπληξαν στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές στο βασίλειο, προκαλώντας τον τραυματισμό περισσότερων από 70 ανθρώπων, σύμφωνα με σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πέραν όλων των παραπάνω, οι Χούθι έχουν καταλάβει τη στρατηγικής σημασίας νήσο Περίμ στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μετά την κατάληψη της πόλης-λιμανιού Μόκα στη δυτική ακτή της Υεμένης. Μια ενίσχυση της παρουσίας τους στην περιοχή θα αυξήσει τη δυνατότητά τους να διαταράσσουν τις ροές πετρελαίου μέσω του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου που συνδέει το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας με τις διεθνείς αγορές.

Οι Χούθι έχουν ήδη κηρύξει από τον Ιούλιο θαλάσσιο αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή.