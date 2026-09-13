Το ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι η αναβολή της συνάντησης ήταν μια απόφαση που ελήφθη από κοινού από την Τεχεράνη και τη Μουσκάτ.

Η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αύριο μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αναβλήθηκε, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσάιντι.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός ανέφερε ότι «για λόγους συναίνεσης, η περιφερειακή συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για αύριο στη Σαλάλα αναβάλλεται» και ότι η χώρα του «παραμένει δεσμευμένη στον διάλογο που ενισχύει τη σταθερότητα και τη συνεργασία» στην περιοχή.

{https://x.com/badralbusaidi/status/2099224052619735498}

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν ONA μετέδωσε ότι «αποφασίστηκε να μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία» η συνάντηση «προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο».

Το ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι η αναβολή της συνάντησης ήταν μια απόφαση που ελήφθη από κοινού από την Τεχεράνη και τη Μουσκάτ.