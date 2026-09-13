Επέστρεψε στις νίκες ο ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής 13/9 για την 4η αγωνιστική της Super League. Μοιραίος, για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ο Φαμπιάνο Λέισμαν. Ο Βραζιλιάνος υπέπεσε σε πέναλτι για το 1-0 από τον Σερίφ Εντιαγέ (32’) ενώ από δική του παρέμβαση ήρθε και το πανεύκολο 2-0 από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς (41’). Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι επέστρεψε στις επιτυχίες και ανέβηκε στη δεύτερη θέση.



Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 15’ κι ήταν για τους φιλοξενούμενους. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Καντεβέρε έπιασε την κεφαλιά, ο Παβλένκα απέκρουσε ενστικτωδώς και στην επαναφορά ο Φαμπιάνο με γυριστό έστειλε την μπάλα ψηλά.

Οι «κίτρινοι» έμοιαζαν πιο απειλητικοί ωστόσο, «προδόθηκαν» από τον έμπειρο Φαμπιάνο. Ο Βραζιλιάνος στόπερ έκανε αρχικά χέρι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ομάδας του. Από την εκτέλεση του φάουλ, η μπάλα έφτασε στον Εντιαγέ που σούταρε, με τον Φαμπιάνο, εντός περιοχής, να βάζει ξανά το χέρι του.

Πέναλτι που με τα πολλά - δηλαδή on field review - καταλόγισε ο Αντρέα Κολόμπο. Ο Εντιαγέ σούταρε στο κέντρο της εστίας για το 1-0 στο 32’. Οι παίκτες του Άρη προσπάθησαν να αντιδράσουν άμεσα.

Από υπέροχη πάσα του Ράτσιτς με το εξωτερικό, ο Γένσεν γύρισε κι ο Παβλένκα έδιωξε με υπερένταση στη γωνία του στο 35’. Ακολούθησαν δύο καλές φάσεις για τον ΠΑΟΚ με τους Πέλκα (37’) και Τάισον (38’), με την μπάλα σε αμφότερες τις περιπτώσεις να περνάει λίγο δίπλα από τα δοκάρια της εστίας του Βέλιο.

Ο Πορτογάλος δεν μπόρεσε, όμως, να σώσει την εστία του στο 42’. Σε γύρισμα του Τάισον από τα αριστερά, ο Φαμπιάνο έβαλε το πόδι του δίνοντας στην μπάλα κατεύθυνση προς την εστία, ο Βέλιο έσωσε αλλά η μπάλα βρήκε πάνω στον επερχόμενο Ζίβκοβιτς και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0. Ο Σέρβος θα μπορούσε να σκοράρει και στο ξεκίνημα του β’ μέρους, σε μια περίεργη φάση.

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Ο Πέλκας έκανε την κούρσα και σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στον Ζαφείρη κι άλλαξε λίγο πορεία, ο Βέλιο έδιωξε αρχικά με τα πόδια και μετά με τα χέρια, με τον Ζίβκοβιτς από πολύ πλάγια θέση να σημαδεύει την εξωτερική πλευρά της αριστερής δοκού. Οκτώ λεπτά μετά, έπειτα από ωραίο συνδυασμό, ο Ράτσιτς με προβολή προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο γρήγορα εξερχόμενος Παβλένκα έδωσε τη λύση.

Όπως την έδωσε και ο Βέλιο, στην απέναντι εστία, στο 65’, αποκρούοντας το σουτ του Ούγκρεσιτς και, κυρίως, με διπλή προσπάθεια στο κοντινό πλασέ του Πέλκα στο επόμενο λεπτό. με τον Γιαννιώτα να είναι πολύ δραστήριος ο Άρης προσπάθησε να μειώσει. Ο Φαμπιάνο, μάλιστα, είχε μια καλή μα άστοχη κεφαλιά στο 73’, σε διάστημα πίεσης των φιλοξενούμενων ενώ και το γυριστό του Μορόν στο 80’ δε βρήκε εστία.

Κάπως έτσι ο Κολόμπο - που συγκέντρωσε τα πυρά των ανθρώπων του Άρη - σφύριξε για τελευταία φορά στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στους 9 βαθμούς, όσους κι ο Παναιτωλικός με τον οποίο παίζει στο Αγρίνιο την επόμενη εβδομάδα, με την τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Από την άλλη, οι «κίτρινοι» έμειναν στους 6, προσπαθώντας πια να γλείφουν τις πληγές που τους άνοιξαν οι δυο διαδοχικές ήττες σε ντέρμπι. Κι ενώ ακολουθεί ακόμη ένα με τον Ηρακλή, αυτή τη φορά στου Χαριλάου.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (64’ Γιάκιτς), Ούγκρεσιτς, Πέλκας (73’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (85’ Άλι), Τάισον (73’ Χατσίδης), Εντιαγέ (85’ Μύθου).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά (77’ Πετρίς), Σούταλο, Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Μπασίρου (46’ Μάνου), Καντεβέρε (61’ Μορόν), Γκαρέ (85’ Παλάσιος), Γένσεν, Γιαννιώτας (77’ Κουαμέ).