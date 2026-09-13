Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και εξειδικεύει τις προβλέψεις του άρθρου 808Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Νέο πλαίσιο για την πιστοποίηση και την επιλογή συμβολαιογράφων που θα αναλαμβάνουν την κήρυξη ως κυρίας δημοσιευθείσας ιδιόγραφης διαθήκης τίθεται σε εφαρμογή από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και εξειδικεύει τις προβλέψεις του άρθρου 808Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις εγγραφής των συμβολαιογράφων στους ειδικούς καταλόγους, τη διαδικασία επιλογής τους και το πλαίσιο επιμόρφωσης και πιστοποίησής τους.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, κάθε Συμβολαιογραφικός Σύλλογος αναλαμβάνει να καταρτίζει και να τηρεί ειδικό κατάλογο με τους συμβολαιογράφους που είναι αρμόδιοι για την κήρυξη ως κυρίας μιας δημοσιευθείσας ιδιόγραφης διαθήκης. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι συμβολαιογράφοι που είναι μέλη του αντίστοιχου Συλλόγου, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Μητρώου Διαθηκών.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος, οι κατάλογοι προβλέπεται να αναρτηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Διαθηκών στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Ωστόσο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσής τους με την προσθήκη νέων συμβολαιογράφων. Από την 1η Ιανουαρίου 2028 και μετά, οι κατάλογοι θα οριστικοποιούνται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε έτους.

Τέλος, σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο θα επιλέγεται ο συμβολαιογράφος. Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί την κήρυξη ως κυρίας μιας ήδη δημοσιευθείσας ιδιόγραφης διαθήκης θα υποβάλλει αίτημα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Διαθηκών και θα επιλέγει από τον σχετικό κατάλογο τον συμβολαιογράφο στον οποίο θα αναθέσει τη διαδικασία και τη σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού. Οι συμβολαιογράφοι θα εμφανίζονται στους καταλόγους με αλφαβητική σειρά βάσει του αρχικού γράμματος του επωνύμου τους.

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Παραδείγματα

Ένας πολίτης έχει ήδη προχωρήσει στη δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και χρειάζεται να κηρυχθεί αυτή ως κυρία. Θα εισέρχεται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Διαθηκών, θα υποβάλλει το σχετικό αίτημα και θα επιλέγει συμβολαιογράφο από τον ειδικό κατάλογο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. Ο συμβολαιογράφος που θα επιλεγεί θα αναλαμβάνει την κήρυξη της δημοσιευμένης ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού.

Ένας συμβολαιογράφος επιθυμεί να αναλαμβάνει υποθέσεις κήρυξης δημοσιευμένων ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων. Θα μπορεί να υποβάλει αίτηση εγγραφής μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Μητρώου Διαθηκών, προκειμένου να ενταχθεί στον ειδικό κατάλογο που τηρεί ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος στον οποίο ανήκει. Για την επιμόρφωση και πιστοποίησή του προβλέπονται σχετικά σεμινάρια από τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, τα οποία μπορούν να πραγματοποιούνται και εξ αποστάσεως.