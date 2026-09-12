Γιατί το Μαξίμου δεν θέλησε να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Πολλαπλά μηνύματα κρύβει η απόφαση του Μαξίμου να κοπεί από εισηγητής του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας ο Μακάριος Λαζαρίδης μετά την επίθεση που εξαπέλυσε σε στενό υπουργό του υπουργού- κατ΄ ουσίαν στον ίδιο τον Νίκο Δένδια.

Πρώτον, ότι ο Νίκος Δένδιας έχει τη δύναμη, ακόμα και αν αντιδρά δημοσίως, να αποτελεί μια ιδιαίτερα υπολογίσιμη δύναμη για το Μαξίμου.

Δεύτερον, πως ο πρωθυπουργός σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να ανοίξει μέτωπο μαζί του, αλλά και δεν επιδιώκει να δώσει την παραμικρή αφορμή στον υπουργό Άμυνας για τυχόν μελλοντικές του διαφοροποιήσεις.

Τρίτον, το Μαξίμου το τελευταίο που επιθυμεί είναι να δημιουργηθεί εσωστρέφεια και δημόσιες αντιπαραθέσεις στο κυβερνών κόμμα.

Και τέταρτον, πως ο πρωθυπουργός δεν διστάζει να «ρίχνει στην πυρά» και στενούς του συνεργάτες, ακόμα και αυτούς που του στάθηκαν στα πιο δύσκολά του χρόνια, αυτά της πολιτικής του ερημίας, όπως ο Μακάριος Λαζαρίδης...

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Β.Σκ.