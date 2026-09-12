Την χαρακτήρισε «αντισυνταγματική» και «προδοτική».

Δεν ξέρουμε αν η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμπνεύστηκε από την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη ή αν «φοράει» μόνιμα τη «στολή του Μαλεδονομάχου».

Τη «φόρεσε», πάντως, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, την Πέμπτη.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, αν γίνονταν κυβέρνηση θα καταργούσε τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία χαρακτήρισε «αντισυνταγματική» και «προδοτική». Μάλιστα, δεν αναφέρθηκε στη Βόρεια Μακεδονία με το συνταγματικό και διεθνώς αναγνωρισμένο όνομα της, αλλά την αποκαλούσε «γειτονική χώρα»...

Α.Γ.