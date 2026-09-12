Πώς ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός «καπέλωσε» τη ΔΕΘ!- Τι ποσοστά του δίνει το Μαξίμου- Η παρέμβαση Δένδια.

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να παραιτηθεί μετά από ένα «καταστροφικό αποτέλεσμα» την Κυριακή των εκλογών; Και αν ναι, ποιο μπορεί να είναι το καταστροφικό αυτό αποτέλεσμα;

Μια φράση του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στη ΔΕΘ προκάλεσε πολλές απορίες και άφησε ανοιχτά πολλά σενάρια!

«Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν «μήνυμα διαμαρτυρίας». Ας γνωρίζουν ότι με μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός απαντώντας σε κάποιες από τις ερωτήσεις που δέχθηκε.

Τι εννοούσε όμως; Πού θα είναι ο ίδιος ώστε να παραλάβει το μήνυμα όσο αρνητικό και αν είναι αυτό; Και ποιο είναι το αρνητικό αποτέλεσμα;

Το ποσοστό των ευρωεκλογών και το ...πιο κάτω!

Είναι σαφές πως δύσκολα η Νέα Δημοκρατία αντέχει ένα ποσοστό ίδιο με το 28,31% των ευρωεκλογών και μάλλον δεν αντέχει ένα ποσοστό κάτω από το ποσοστό αυτό. Με το ποσοστό των ευρωεκλογών πολύ δύσκολα η ΝΔ μπορεί να προσφύγει σε δεύτερες εκλογές όπως και πολύ πιο δύσκολα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας- ακόμα και αν το επιτύχει δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης!

Τι θα συμβεί όμως σε μια τέτοια περίπτωση; Θα παραμείνει αρχηγός της ΝΔ ο ίδιος ή θα παραδώσει την ηγεσία της ΝΔ σε τρίτο πρόσωπο (που θα το νομιμοποιήσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα λόγω έλλειψης χρόνου για διεξαγωγή Συνεδρίου και αρχηγού από τη βάση) που θα οδηγήσει τη ΝΔ σε δεύτερες εκλογές μήπως και σώσει οτιδήποτε αν σώζεται; Ή θα παραμείνει ο ίδιος και απλά μετά το σχηματισμό κυβέρνησης θα οδηγήσει το κόμμα σε εκλογή νέας ηγεσίας; Τι από τα παραπάνω εννοεί ο πρωθυπουργός όταν λέει ότι μπορεί να μην υπάρχει κανένας ώστε να παραλάβει την επόμενη μέρα ένα τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα;

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Ο Σαμαράς «καπέλωσε» τη ΔΕΘ

Ο Κ. Μητσοτάκης επένδυσε πολλά για μια νέα αρχή στη ΔΕΘ ώστε να έχει ένα δημοσκοπικό «άλμα» -όσο μπορεί να προσφέρει ένα άλμα στον έβδομο χρόνο μιας κυβέρνησης η παροχολογία- γεγονός που σύμφωνα και με τις πρώτες δημοσκοπήσεις μόνο μερικώς «του βγήκε». Το ακόμα πιο αναπάντεχο όμως για το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι τη ΔΕΘ «καπέλωσε» ένα άλλο πρόσωπο, ο ...Αντώνης Σαμαράς! Ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός απάντησε σε άμεσο χρόνο στην επίθεση που δέχτηκε από τον Κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη Τύπου αλλάζοντας σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα, με αποτέλεσμα η αντιπαράθεση των δυο ανδρών να επισκιάσει σε δημοτικότητα αυτά καθ΄ εαυτά τα μέτρα! Ο Αντώνης Σαμαράς μάλιστα διαχώρισε τη ΝΔ από το κόμμα της «οικογένειας Μητσοτάκη» που είναι (μεταλλαγμένη) σήμερα! Ο εμφύλιος μόλις ξεκίνησε, χωρίς αυτή τη στιγμή να γνωρίζει ούτε πόσο θα διαρκέσει, ούτε πόσο αίμα θα χυθεί, ούτε ποια θα είναι η κατάληξή του. Ποιος θα είναι ο νικητής, αν θα υπάρχει νικητής ή θα είναι όλοι χαμένοι, ακόμα και αν η δεξιά πολυκατοικία θα έχει μια οδυνηρή διάσπαση ή μια αποχώρηση Μητσοτάκη θα επανενώσει μελλοντικά την παράταξη.

Τι ποσοστά δίνουν οι μετρήσεις στον Σαμαρά

Η αλήθεια είναι πως το Μαξίμου είχε εξαρχής υποτιμήσει το πρόβλημα που θα υπάρξει αρχικά με τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού και εν συνεχεία με την ίδρυση κόμματος εκ μέρους του.

Είναι χαρακτηριστικό πως η ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος αρχικά υποστήριζε πως ο Αντώνης Σαμαράς δεν μπορεί και δεν πρόκειται να ιδρύσει κόμμα, μετά πως και να ιδρύσει δεν πρόκειται να πιάσει το όριο του 3% ώστε να μπει στη Βουλή, κατόπιν πως και να μπει στη Βουλή δεν πρόκειται να λάβει ψήφους από τη ΝΔ αλλά θα δυσκολέψει τα ακροδεξιά κόμματα παίρνοντας ψηφοφόρους από αυτά!

Όσο περνάει όμως ο καιρός τόσο το Μαξίμου αναγκάζεται να προσγειωθεί στη σκληρή πραγματικότητα και να παραδεχθεί πως ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά στον Κ. Μητσοτάκη! Οι μετρήσεις που έχει το ίδιο το Μαξίμου δίνουν στο κόμμα που θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς ακόμα και 5%, ενώ δημοσκόποι δεν αποκλείουν ακόμα και διψήφιο ποσοστό!

Οι αιχμές Δένδια κατά Μαξίμου

Στο εσωκομματικό πεδίο που διαμορφώνεται στο κυβερνών κόμμα δεν θα πρέπει να ξεφύγει η παρουσία Δένδια στη ΔΕΘ, λίγο πριν ο υπουργός Άμυνας αναγκαστεί να επιστρέψει στην Αθήνα λόγω της τραγωδίας με την πτώση του πολεμικού αεροσκάφους σε εκδήλωση επίδειξης στην Τανάγρα με τους δυο νεκρούς πιλότους.

Πέραν του γεγονότος ότι στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπουργείου Άμυνας παραβρέθηκαν 66 βουλευτές μεταξύ των οποίων και 14 υφυπουργοί, δυο αντιπρόεδροι της Βουλής αλλά και ο Έλληνας Επίτροπος της ΕΕ Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Ν. Δένδιας άσκησε με προσεκτικό είναι αλήθεια τρόπο σημαντική κριτική στην ...κυβέρνηση! Ο υπουργός Άμυνας τάχθηκε υπέρ της "ανασύστασης της μεσαίας τάξης" (!), ζήτησε να μειωθεί το δημόσιο χρέος όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και σε απόλυτο αριθμό, ενώ προειδοποίησε για την αύξηση του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών.

Προσεκτικά μεν, στοιχεία μιας εναλλακτικής πλατφόρμας δε!

(Το κείμενο γράφτηκε για την εβδομαδιαία εφημερίδα "Στο Καρφί" που κυκλοφορεί από το Σάββατο)