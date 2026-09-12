Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει την διήμερη επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Καστελόριζο σε ελεγχόμενα επίπεδα. Να δείξει ότι στέλνει μήνυμα αυτοπεποίθησης στην γείτονα χωρίς, ωστόσο, να προκαλέσει.

Σε μία νέα εξαιρετικά δύσκολη φάση εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δίνουν με αστραπιαία ταχύτητα τη θέση τους σε μία ταραγμένη θάλασσα πολλών μποφόρ. Βγάζοντας «απαγορευτικό» σε κάθε είδους ελπίδα για γρήγορη επιστροφή στη νηνεμία.

«Κόκκινο πανί» η παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

Ο παρουσία του πρωθυπουργού στο Καστελόριζο σήμερα και αύριο έχει κάνει... «Τούρκους» τους Τούρκους. Οι οποίοι φθάνουν στο σημείο να επιβουλεύονται ανοιχτά το Καστελόριζο και να απειλούν με πόλεμο αν η Ελλάδα ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμα της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 νμ.

Και όχι μόνον. Με την βεντάλια των τουρκικών προκλήσεων να ανοίγει επικίνδυνα. Σε μία προσπάθεια «ναρκοθέτησης» του Αιγαίου. Ρίχνοντας αποκλειστικά την ευθύνη στην Ελλάδα. Κυρίως ενοχλημένοι από την έμπρακτη Συμμαχία της με το Ισραήλ με αιχμή του δόρατος την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Η Αθήνα στήνει διπλωματικά... αναχώματα

Η Αθήνα έχει τεθεί σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας για το επόμενο τρίμηνο.

Η κυβέρνηση θέλει να ελπίζει ότι μπορεί να αποφύγει μία σοβαρή κρίση με την Τουρκία και στήνει αναχώματα. ..Διότι πολλοί είναι οι κυβερνητικοί παράγοντες που θέλουν να διαφημίζουν τον «μπαμπούλα» της Τουρκίας προεκλογικά αλλά ουδείς θέλει να σκάσει στα χέρια του ένα θερμό επεισόδιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γι΄ αυτό σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Dnews η «γραμμή» που έχει χαραχθεί για το επόμενο διάστημα είναι πολύ προσεκτική. Και ως προς την Τουρκία και ως προς το πατριωτικό εκλογικό κοινό στην χώρα μας.

Σε ελεγχόμενα επίπεδα ο «συμβολισμός» στο Καστελόριζο

Πρώτα από όλα η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει την διήμερη επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Καστελόριζο σε ελεγχόμενα επίπεδα. Να δείξει ότι στέλνει μήνυμα αυτοπεποίθησης στην γείτονα χωρίς, ωστόσο, να προκαλέσει. Έτσι αποφεύγει να κάνει λόγο για επίσκεψη με βαρύ συμβολισμό ή για επίσκεψη -απάντηση στον Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την 83η Επέτειο απελευθέρωσης του νησιού.

Αρκείται στον αυτονόητο συμβολισμό που έχει ούτως ή άλλως η παρουσία του Κ. Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί χωρίς να το διατυμπανίζει. Εξ ου και ο πρωθυπουργός έχει φροντίσει να βάλει στο πρόγραμμα του σειρά επισκέψεων αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Μηνύματα μέσω Καλίν

Ταυτόχρονα τα διπλωματικά αναχώματα στήνονται σε κάθε κρίσιμη ημερομηνία από εδώ και πέρα. Με την επίσκεψη του Αρχηγού των Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας Ιμπραήμ Καλίν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα να κρίνεται κομβική.

Στην συγκεκριμένη συνάντηση υπήρξε προσπάθεια να τεθούν οι βάσεις για την αποφυγή ατυχήματος. Η Αθήνα γνωρίζοντας ότι στην Τουρκία δεν αρέσει να αιφνιδιάζεται φέρεται να έχει στείλει σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδος θα προχωρήσει. Με βασικό επιχείρημα ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό project. Στο οποίο μετέχει πλέον ενεργά και η Γαλλία. Αφήνοντας στην Τουρκία την δυνατότητα να ζυγίσει αν ενδεχόμενη ένταση στο Αιγαίο θα την ωφελούσε ή όχι.

Από την άλλη πλευρά η Άγκυρα φέρεται να έστειλε και το δικό της μήνυμα. Που ξεκινάει και τελειώνει στην σφοδρή της ενόχληση για την Συμμαχία με το Ισραήλ. Κυρίως ως προς την εγκατάσταση Ισραηλινών συστημάτων σε ελληνικά νησιά.

Επόμενη «νάρκη» ο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα

Το επόμενο δύσκολο θέμα που καλείται να διαχειριστεί η Αθήνα σχετίζεται με την νομοθέτηση των δύο παράνομων Τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής μέχρι τον Νοέμβριο. Οπότε και αναμένεται να ψηφιστεί στην Τουρκική βουλή το νομοσχέδιο για της «Γαλάζια Πατρίδα». Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου θα κρίνει εν πολλοίς και το μέγεθος της Ελληνικής αντίδρασης. Με τις πληροφορίες να λένε ότι «ανάλογη του περιεχομένου θα είναι και η αντίδραση».

Η ένταση δεν ωφελεί κανέναν

Η Αθήνα χωρίς να εθελοτυφλεί ως προς τους υπαρκτούς κινδύνους να κακοφορμίσει η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εκτιμά ότι και η Τουρκία έχει πολλούς λόγους να μην επιδιώκει νέα εστία έντασης στην περιοχή. Και διότι δεν επιθυμεί μία απρόσμενη διαιτησία Τραμπ στην ανατολική Μεσόγειο και διότι μία εστία ανάφλεξης μπορεί να πυροδοτήσει τα αντανακλαστικά του Ισραήλ που ψάχνει καιρό τώρα την αφορμή να στριμώξει την Τουρκία.

Με την Αθήνα να έχει, επίσης, αρκετούς λόγους να μην επιδιώκει κλιμάκωση της έντασης. Με πρώτο το μεταναστευτικό δεδομένου ότι η Τουρκία φιλοξενεί στα παράλια της τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες.