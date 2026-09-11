Κομβικό ρόλο στο νέο τοπίο αποκτά το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες τόσο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και για τη χρήση των ακινήτων.

Σε μια νέα εποχή περνά η ακίνητη περιουσία, καθώς το βάρος μετατοπίζεται από την απλή καταγραφή των ακινήτων στη διασταύρωση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Ε9, Κτηματολόγιο, δήμοι, τίτλοι ιδιοκτησίας και ηλεκτρονικά μισθωτήρια μπαίνουν πλέον στο «μικροσκόπιο», με ζητούμενο τα στοιχεία να συμφωνούν μεταξύ τους και να αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση κάθε ακινήτου.

Κομβικός ρόλος

Κομβικό ρόλο στο νέο τοπίο αποκτά το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες τόσο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και για τη χρήση των ακινήτων. Η δυνατότητα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ενισχύεται, καθιστώντας σημαντικό τον προληπτικό έλεγχο από τους ιδιοκτήτες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα πραγματικά τετραγωνικά. Από το 2027, εάν η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος είναι μεγαλύτερη από εκείνη που εμφανίζεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια. Αντίστοιχα, θα εξετάζεται και η πραγματική χρήση του ακινήτου.

Υπάρχει, ωστόσο, πρόβλεψη και για την αντίθετη περίπτωση. Εφόσον από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποδεικνύεται ότι η πραγματική επιφάνεια είναι μικρότερη από την καταχωρισμένη, μπορεί να λαμβάνονται υπόψη τα λιγότερα τετραγωνικά.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι πολίτες

Οι ιδιοκτήτες καλούνται επομένως να ελέγξουν στο Ε9 την επιφάνεια, το εμπράγματο δικαίωμα, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, τον όροφο, τους κύριους και βοηθητικούς χώρους και τη χρήση. Παράλληλα, θα πρέπει να συγκρίνουν τα στοιχεία με εκείνα του δήμου και του Κτηματολογίου, καθώς τυχόν αποκλίσεις μπορεί να προκαλέσουν φορολογικές επιβαρύνσεις ή προβλήματα σε μελλοντική μεταβίβαση.

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Αυξημένη προσοχή απαιτείται σε παλαιά και κληρονομικά ακίνητα, αγροτεμάχια και ιδιοκτησίες με πολλούς συνιδιοκτήτες, αλλά και σε περιπτώσεις αυθαίρετων επεκτάσεων ή αλλαγών χρήσης.

Νέα δεδομένα ισχύουν και για τις μισθώσεις. Για μισθώσεις ή δωρεάν παραχωρήσεις που αρχίζουν από την 1η Νοεμβρίου 2026, προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, πρόστιμο 500 ευρώ εάν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα η απαιτούμενη δήλωση ενημέρωσης του ΜΙΔΑ.